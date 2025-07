Хорватский полузащитник Лука Модрич официально стал игроком итальянского "Милана". Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Championat.com.

39-летний футболист покинул мадридский "Реал" после окончания срока контракта. 9 июля мадридский "Реал" уступил "Пари Сен-Жермен" в полуфинале клубного ч емпионата мира и завершил участие в турнире.

Модрич играл за "Реал" с 2012 года и за это время стал одним из ключевых игроков в истории клуба.

В составе мадридского "Реала" Лука Модрич стал четырёхкратным чемпионом Испании (сезоны 2016/17, 2019/20, 2021/22 и 2023/24), шесть раз побеждал в Лиге чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024), дважды завоёвывал Кубок Испании (в 2014 и 2023 годах) и пять раз выигрывал Суперкубок страны (2012, 2017, 2020, 2022 и 2024).

🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



Deal confirmed. ✅🇭🇷 pic.twitter.com/mwRBg7oNp6