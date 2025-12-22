В Казахстане в 2026 году увеличатся размеры пенсионных выплат: вырастут минимальная и базовая пенсии, а также изменятся средние показатели по системе в целом. Повышение предусмотрено в республиканском бюджете на 2026–2028 годы и затронет более 2,5 млн пенсионеров страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно утверждённым параметрам бюджета, в 2026 году минимальный размер пенсии в стране вырастет до 69 049 тенге. В настоящее время он составляет 62 771 тенге. Таким образом, рост составит 6 278 тенге.

Также будет увеличен размер базовой пенсионной выплаты. Если в 2025 году она составляет 32 360 тенге, то в 2026 году вырастет до 35 596 тенге. Прибавка составит 3 236 тенге.

В Казахстане пенсионный возраст на сегодняшний день составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. Данная норма сохранится как минимум до 2028 года. Пенсионная система страны включает три составляющие.

Солидарная пенсия выплачивается гражданам, которые работали до 1998 года и делали отчисления в прежнюю пенсионную систему, и финансируется за счёт государства.

Базовая пенсия является государственной выплатой, которую получают все пенсионеры, а её размер зависит от трудового и страхового стажа.

Накопительная пенсия формируется за счёт средств, накопленных гражданином в Едином накопительном пенсионном фонде, куда ежемесячно перечисляется 10% заработной платы.

После индексации в 2026 году минимальный размер пенсии составит 104 645 тенге, а максимальный достигнет 238 412 тенге.

В проекте бюджета также приведены средние показатели пенсионных выплат на ближайшие годы. Так, средний размер пенсии в 2026 году составит 103 687 тенге, в 2027 году – 108 940 тенге, в 2028 году – 113 995 тенге. Средний размер базовой пенсии прогнозируется на уровне 54 082 тенге в 2026 году, 58 276 тенге в 2027 году и 61 527 тенге в 2028 году. Ожидается, что выплаты будут увеличиваться поэтапно.

По состоянию на 1 ноября 2025 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 516 тыс. человек.