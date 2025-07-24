Стало известно, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
Проведение четвёртого раунда переговоров будет решаться после реализации достигнутых договорённостей.
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23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной и завершился договорённостью об обмене не только военных, но и гражданских лиц, передает со ссылкой BAQ.KZ на ТАСС.
Встреча проходила во дворце Чираган. Переговоры продолжались около 40 минут и велись на русском языке.
Перед началом заседания в полном составе главы делегаций Владимир Мединский от России и Рустем Умеров от Украины провели отдельный разговор тет-а-тет.
По данным источника ТАСС, стороны достигли договорённости об обмене как военнослужащими, так и гражданскими лицами. При этом продолжения третьего раунда не планируется. Вопрос о проведении четвёртого раунда переговоров будет решаться после реализации достигнутых договорённостей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на повестке встречи находятся обсуждение проектов меморандумов о мирном урегулировании, а также темы, связанные с обменами пленными и погибшими.
Следующая встреча может состояться только при наличии реального прогресса в исполнении ранее озвученных условий.
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