23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной и завершился договорённостью об обмене не только военных, но и гражданских лиц, передает со ссылкой BAQ.KZ на ТАСС.

Встреча проходила во дворце Чираган. Переговоры продолжались около 40 минут и велись на русском языке.

Перед началом заседания в полном составе главы делегаций Владимир Мединский от России и Рустем Умеров от Украины провели отдельный разговор тет-а-тет.

По данным источника ТАСС, стороны достигли договорённости об обмене как военнослужащими, так и гражданскими лицами. При этом продолжения третьего раунда не планируется. Вопрос о проведении четвёртого раунда переговоров будет решаться после реализации достигнутых договорённостей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на повестке встречи находятся обсуждение проектов меморандумов о мирном урегулировании, а также темы, связанные с обменами пленными и погибшими.

Следующая встреча может состояться только при наличии реального прогресса в исполнении ранее озвученных условий.