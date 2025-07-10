Стало известно о состоянии раненного в Жамбылской области фельдшера
Фельдшеру провели срочную операцию.
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Фельдшеру, раненному в Жамбылской области после бытового конфликта, была экстренно проведена операция, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, пуля, застрявшая на глубине одного сантиметра, была успешно извлечена хирургами.
"Пациенту была срочно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину одного сантиметра, успешно извлечена. В настоящее время состояние пострадавшего стабильно, угрозы для жизни нет", – говорится в официальном комментарии.
Пациент находится под наблюдением врачей в динамической палате. По данным медиков, состояние в динамике без ухудшения.
Напомним, инцидент произошёл после бытового спора между местными жителями о применении дефибриллятора. Один из участников конфликта выстрелил фельдшеру в грудь из травматического оружия. Подозреваемый объявлен в розыск, полиция проводит расследование.
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