Стало известно расписание выборов депутатов Курултая
Партийные списки начнут выдвигать уже 2 июля, а предвыборная агитация стартует 23 июля.
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Сегодня на первом заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно утвержденному графику, выдвижение партийных списков начнется 2 июля и завершится 13 июля в 18:00.
Регистрация партийных списков продлится до 23 июля (18:00).
До 11 июля ЦИК опубликует составы территориальных избирательных комиссий и адреса их расположения, а до 16 июля будут опубликованы составы участковых избирательных комиссий, а также сведения о границах избирательных участков и местах нахождения комиссий.
Предвыборная агитация стартует 23 июля в 18:01 и завершится 22 августа в 00:00.
Со 2 августа участковые комиссии начнут принимать списки избирателей, а с 7 августа граждане смогут ознакомиться со своими данными в списках и при необходимости обратиться для их уточнения.
22 августа станет днем тишины, когда любая агитация будет запрещена.
Голосование по выборам депутатов Курултая состоится 23 августа 2026 года.
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