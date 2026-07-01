Стало известно расписание выборов депутатов Курултая

Сегодня на первом заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно утвержденному графику, выдвижение партийных списков начнется 2 июля и завершится 13 июля в 18:00.

Регистрация партийных списков продлится до 23 июля (18:00).

До 11 июля ЦИК опубликует составы территориальных избирательных комиссий и адреса их расположения, а до 16 июля будут опубликованы составы участковых избирательных комиссий, а также сведения о границах избирательных участков и местах нахождения комиссий.

Предвыборная агитация стартует 23 июля в 18:01 и завершится 22 августа в 00:00.

Со 2 августа участковые комиссии начнут принимать списки избирателей, а с 7 августа граждане смогут ознакомиться со своими данными в списках и при необходимости обратиться для их уточнения.

22 августа станет днем тишины, когда любая агитация будет запрещена.

Голосование по выборам депутатов Курултая состоится 23 августа 2026 года.