Стало известно расписание выступлений Казахстана на Азиатских пляжных играх 2026 в Санье

Сегодня в китайском городе Санья состоится открытие Азиатских пляжных игр-2026. Сборная Казахстана примет участие в соревнованиях по девяти видам спорта, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

Первые выступления казахстанских спортсменов начнутся уже в день открытия — 22 апреля. Первыми на старт выйдут ватерполистки.

Торжественная церемония открытия Игр запланирована на 17:00.

22 апреля

Водное поло (женщины): Казахстан — Таиланд (06:30)

Открытие Игр (17:00)

23 апреля

Казахстанцы выступят сразу в нескольких дисциплинах:

Акватлон (мужчины и женщины) — финалы с 05:00

Джиу-джитсу — квалификация и финалы с 06:00 и 11:30

Пляжный волейбол — с 06:00

Парусный спорт — с 08:00

Водное поло (женщины): Казахстан — Гонконг (13:15)

24 апреля

Джиу-джитсу (мужчины) — с 06:00 и финалы с 11:30

Пляжный волейбол — с 06:00

Парусный спорт — с 08:00

Водное поло (женщины): Казахстан — Китай (14:00)

25 апреля

Акватлон (смешанная эстафета) — 05:00

Плавание на открытой воде (5 км, женщины) — 06:00

Пляжный волейбол — 06:00

Баскетбол 3х3 — матчи с 08:00

Парусный спорт — 08:00

Водное поло (мужчины): Казахстан — Таиланд (12:15)

26–27 апреля

Продолжатся соревнования в плавании на открытой воде, пляжном волейболе, парусном спорте, баскетболе 3х3 и водном поло. Казахстанцы также сыграют с Ираном, Гонконгом и другими сборными.

28 апреля

Пляжный волейбол — четвертьфиналы (06:00)

Пляжная борьба — с 07:00

Спортивное скалолазание — квалификация и финалы

Баскетбол 3х3 — с 08:00

Водное поло (мужчины): Казахстан — Китай (15:00)

29 апреля

Финальные матчи в пляжном волейболе (06:00)

Скалолазание — эстафеты

Пляжная борьба — с 07:00

Баскетбол 3х3 — полуфиналы и финалы

Водное поло (мужчины): Казахстан — Южная Корея (13:15)

30 апреля

Состоится церемония закрытия Азиатских пляжных игр-2026.