Стало известно расписание выступлений Казахстана на Азиатских пляжных играх 2026 в Санье

Первые старты с участием казахстанских спортсменов пройдут уже сегодня.

Фото: Olympic.kz

Сегодня в китайском городе Санья состоится открытие Азиатских пляжных игр-2026. Сборная Казахстана примет участие в соревнованиях по девяти видам спорта, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

Первые выступления казахстанских спортсменов начнутся уже в день открытия — 22 апреля. Первыми на старт выйдут ватерполистки.

Торжественная церемония открытия Игр запланирована на 17:00.

22 апреля

  • Водное поло (женщины): Казахстан — Таиланд (06:30)
  • Открытие Игр (17:00)

23 апреля

Казахстанцы выступят сразу в нескольких дисциплинах:

  • Акватлон (мужчины и женщины) — финалы с 05:00
  • Джиу-джитсу — квалификация и финалы с 06:00 и 11:30
  • Пляжный волейбол — с 06:00
  • Парусный спорт — с 08:00
  • Водное поло (женщины): Казахстан — Гонконг (13:15)

24 апреля

  • Джиу-джитсу (мужчины) — с 06:00 и финалы с 11:30
  • Пляжный волейбол — с 06:00
  • Парусный спорт — с 08:00
  • Водное поло (женщины): Казахстан — Китай (14:00)

25 апреля

  • Акватлон (смешанная эстафета) — 05:00
  • Плавание на открытой воде (5 км, женщины) — 06:00
  • Пляжный волейбол — 06:00
  • Баскетбол 3х3 — матчи с 08:00
  • Парусный спорт — 08:00
  • Водное поло (мужчины): Казахстан — Таиланд (12:15)

26–27 апреля

Продолжатся соревнования в плавании на открытой воде, пляжном волейболе, парусном спорте, баскетболе 3х3 и водном поло. Казахстанцы также сыграют с Ираном, Гонконгом и другими сборными.

28 апреля

  • Пляжный волейбол — четвертьфиналы (06:00)
  • Пляжная борьба — с 07:00
  • Спортивное скалолазание — квалификация и финалы
  • Баскетбол 3х3 — с 08:00
  • Водное поло (мужчины): Казахстан — Китай (15:00)

29 апреля

  • Финальные матчи в пляжном волейболе (06:00)
  • Скалолазание — эстафеты
  • Пляжная борьба — с 07:00
  • Баскетбол 3х3 — полуфиналы и финалы
  • Водное поло (мужчины): Казахстан — Южная Корея (13:15)

30 апреля

Состоится церемония закрытия Азиатских пляжных игр-2026.

