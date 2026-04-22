Стало известно расписание выступлений Казахстана на Азиатских пляжных играх 2026 в Санье
Первые старты с участием казахстанских спортсменов пройдут уже сегодня.
Сегодня 2026, 07:52
Фото: Olympic.kz
Сегодня в китайском городе Санья состоится открытие Азиатских пляжных игр-2026. Сборная Казахстана примет участие в соревнованиях по девяти видам спорта, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.
Первые выступления казахстанских спортсменов начнутся уже в день открытия — 22 апреля. Первыми на старт выйдут ватерполистки.
Торжественная церемония открытия Игр запланирована на 17:00.
22 апреля
- Водное поло (женщины): Казахстан — Таиланд (06:30)
- Открытие Игр (17:00)
23 апреля
Казахстанцы выступят сразу в нескольких дисциплинах:
- Акватлон (мужчины и женщины) — финалы с 05:00
- Джиу-джитсу — квалификация и финалы с 06:00 и 11:30
- Пляжный волейбол — с 06:00
- Парусный спорт — с 08:00
- Водное поло (женщины): Казахстан — Гонконг (13:15)
24 апреля
- Джиу-джитсу (мужчины) — с 06:00 и финалы с 11:30
- Пляжный волейбол — с 06:00
- Парусный спорт — с 08:00
- Водное поло (женщины): Казахстан — Китай (14:00)
25 апреля
- Акватлон (смешанная эстафета) — 05:00
- Плавание на открытой воде (5 км, женщины) — 06:00
- Пляжный волейбол — 06:00
- Баскетбол 3х3 — матчи с 08:00
- Парусный спорт — 08:00
- Водное поло (мужчины): Казахстан — Таиланд (12:15)
26–27 апреля
Продолжатся соревнования в плавании на открытой воде, пляжном волейболе, парусном спорте, баскетболе 3х3 и водном поло. Казахстанцы также сыграют с Ираном, Гонконгом и другими сборными.
28 апреля
- Пляжный волейбол — четвертьфиналы (06:00)
- Пляжная борьба — с 07:00
- Спортивное скалолазание — квалификация и финалы
- Баскетбол 3х3 — с 08:00
- Водное поло (мужчины): Казахстан — Китай (15:00)
29 апреля
- Финальные матчи в пляжном волейболе (06:00)
- Скалолазание — эстафеты
- Пляжная борьба — с 07:00
- Баскетбол 3х3 — полуфиналы и финалы
- Водное поло (мужчины): Казахстан — Южная Корея (13:15)
30 апреля
Состоится церемония закрытия Азиатских пляжных игр-2026.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Война в Иране может ознаменовать завершение глобального лидерства США
- Крупные нефтяные компании ищут новые месторождения вне Ближнего Востока
- Футбольный клуб «Жайык» может сменить владельца