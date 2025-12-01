Опубликовано расписание выступлений казахстанских биатлонистов на втором этапе Кубка мира
Этап пройдет с 12 по 14 декабря.
Кубок мира по биатлону набирает обороты: завершившийся этап в шведском Эстерсунде сменит следующий — в австрийском Хохфильцене, где вновь выступят казахстанские спортсмены. Организаторы опубликовали расписание гонок, в которых примут участие наши биатлонисты, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
График второго этапа Кубка мира
Этап пройдет с 12 по 14 декабря, и начнется он сразу двумя спринтами. Именно они определят состав участников гонок преследования.
12 декабря (пятница)
15:15 — спринт, мужчины
18:15 — спринт, женщины
13 декабря (суббота)
16:00 — гонка преследования, мужчины
18:15 — эстафета 4×6 км, женщины
14 декабря (воскресенье)
16:00 — эстафета 4×7.5 км, мужчины
18:45 — гонка преследования, женщины
Команда Казахстана рассчитывает улучшить свои позиции после старта сезона в Эстерсунде и побороться за попадание в очковую зону.
