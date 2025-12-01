Кубок мира по биатлону набирает обороты: завершившийся этап в шведском Эстерсунде сменит следующий — в австрийском Хохфильцене, где вновь выступят казахстанские спортсмены. Организаторы опубликовали расписание гонок, в которых примут участие наши биатлонисты, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

График второго этапа Кубка мира

Этап пройдет с 12 по 14 декабря, и начнется он сразу двумя спринтами. Именно они определят состав участников гонок преследования.

12 декабря (пятница)

15:15 — спринт, мужчины

18:15 — спринт, женщины

13 декабря (суббота)

16:00 — гонка преследования, мужчины

18:15 — эстафета 4×6 км, женщины

14 декабря (воскресенье)

16:00 — эстафета 4×7.5 км, мужчины

18:45 — гонка преследования, женщины

Команда Казахстана рассчитывает улучшить свои позиции после старта сезона в Эстерсунде и побороться за попадание в очковую зону.