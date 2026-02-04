Как будет выступать сборная Казахстана на зимней Олимпиаде-2026: график
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026, передает BAQ.KZ.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В главных соревнованиях четырехлетия планируется участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.
В составе национальной сборной на соревнованиях в Италии страну представят в общей сложности 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин).
6 февраля пройдет церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В первый день игр состоятся соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту. С полным графиком
7 ФЕВРАЛЯ
17:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / Ж. (Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)
20:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / 3000 М. / Ж. (Морозова Н., Голубева Е.)
8 ФЕВРАЛЯ
17:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / М. (Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)
20:00 – БИАТЛОН / Смешанная эстафета (Киреев В., Дюсенов А., Ракишева А., Генева М.)
9 ФЕВРАЛЯ
21:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / 1000 М. / Ж. (Морозова Н., Голубева Е.)
23:00 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. (Мизерных И., Васильев Д.)
10 ФЕВРАЛЯ
13:15 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / Ж., М.
(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К., Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)
14:30 – ШОРТ-ТРЕК / 500 м / Ж. / отборочный этап / Смешанная эстафета / 1000 м / М.
(Хан Я., Тихонова О., Никиша Д., Ажгалиев А.)
15:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / отборочный этап
17:30 – БИАТЛОН / 20 КМ / М. (Киреев В., Дюсенов А.)
18:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / отборочный этап (Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)
22:30 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / М. / отборочный этап (Шайдоров М.)
11 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (Ракпаров Ч.)
18:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / отборочный этап (Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)
18:15 – БИАТЛОН / Ж. / 15 км (Ракишева А., Генева М.)
12 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / отборочный этап (Колмаков П.)
15:30 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. (Скороходова А.)
18:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / отборочный этап
(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)
20:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 5000 м (Морозова Н.)
13 ФЕВРАЛЯ
00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / М. / 1000 м
(Ажгалиев А., Хан Я., Тихонова О.)
15:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М. / 10 км
(Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)
18:00 – БИАТЛОН / М. / 10 км спринт (Киреев В., Дюсенов А.)
21:00 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / М. / одиночное катание (Шайдоров М.)
14 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / М. (Хохлов Р.)
14:30 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / парный могул
(Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)
16:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / эстафета
(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)
18:45 – БИАТЛОН / Ж. / 7,5 км спринт (Ракишева А., Генева М.)
20:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / командные соревнования
(Морозова Н., Голубева Е., Силаева К., Ильященко А.)
21:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / М. / 500 м (Кокшин Е.)
22:45 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. (Мизерных И., Васильев Д.)
15 ФЕВРАЛЯ
01:00 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1000 м (Тихонова О.)
14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. (Скороходова А.)
14:30 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / парный могул (Колмаков П.)
15:15 – БИАТЛОН / М. / 12,5 км гонка преследования
(Киреев В., Дюсенов А.)
18:45 – БИАТЛОН / Ж. / 10 км гонка преследования
(Ракишева А., Генева М.)
21:03 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 500 м
(Силаева К., Морозова Н.)
16 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / М. / слалом (Хохлов Р.)
15:00 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1000 м / М. / 500 м / М. / 1000 м
(Никиша Д., Ажгалиев А.)
23:00 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. / командные соревнования
(Мизерных И., Васильев Д.)
17 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ / большой трамплин (Ракпаров Ч.)
14:45 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / Ж. / отборочный этап (Жолдас А.)
17:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / М. / отборочный этап
(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р., Асан А.)
18:52 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / командные соревнования
22:45 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / Ж. / одиночное катание (Самоделкина С.)
18 ФЕВРАЛЯ
13:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М., Ж. / командный спринт
(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.,
Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)
14:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М., Ж. / командный спринт
14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / слалом (Скороходова А.)
15:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / Ж. / финал
19 ФЕВРАЛЯ
00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / четвертьфинал
01:24 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / финал
15:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / М.
(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р.)
23:00 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / Ж. / одиночное катание (Самоделкина С.)
20 ФЕВРАЛЯ
18:15 – БИАТЛОН / М. / масс-старт (Киреев В., Дюсенов А.)
20:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 1500 м
(Морозова Н., Голубева Е.)
21 ФЕВРАЛЯ
00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1500 м (Тихонова О., Хан Я.)
14:45 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / смешанные командные соревнования
(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р., Жолдас А., Асан А.)
15:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М. / 50 км, масс-старт
(Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)
18:15 – БИАТЛОН / Ж. / масс-старт (Ракишева А., Генева М.)
19:50 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / масс-старт (Морозова Н.)
21:15 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / масс-старт / финал
22 ФЕВРАЛЯ
14:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / 50 км, масс-старт
(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)
00:00 – ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- Имя модели из Казахстана всплыло в рассекреченных материалах по делу Эпштейна