Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026, передает BAQ.KZ.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В главных соревнованиях четырехлетия планируется участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

В составе национальной сборной на соревнованиях в Италии страну представят в общей сложности 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин).

6 февраля пройдет церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. В первый день игр состоятся соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту. С полным графиком

7 ФЕВРАЛЯ

17:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / Ж. (Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)

20:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / 3000 М. / Ж. (Морозова Н., Голубева Е.)

8 ФЕВРАЛЯ

17:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / М. (Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)

20:00 – БИАТЛОН / Смешанная эстафета (Киреев В., Дюсенов А., Ракишева А., Генева М.)

9 ФЕВРАЛЯ

21:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / 1000 М. / Ж. (Морозова Н., Голубева Е.)

23:00 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. (Мизерных И., Васильев Д.)

10 ФЕВРАЛЯ

13:15 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / скиатлон / Ж., М.

(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К., Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)

14:30 – ШОРТ-ТРЕК / 500 м / Ж. / отборочный этап / Смешанная эстафета / 1000 м / М.

(Хан Я., Тихонова О., Никиша Д., Ажгалиев А.)

15:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / отборочный этап

17:30 – БИАТЛОН / 20 КМ / М. (Киреев В., Дюсенов А.)

18:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / отборочный этап (Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)

22:30 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / М. / отборочный этап (Шайдоров М.)

11 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (Ракпаров Ч.)

18:15 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / отборочный этап (Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)

18:15 – БИАТЛОН / Ж. / 15 км (Ракишева А., Генева М.)

12 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / отборочный этап (Колмаков П.)

15:30 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. (Скороходова А.)

18:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / отборочный этап

(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)

20:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 5000 м (Морозова Н.)

13 ФЕВРАЛЯ

00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / М. / 1000 м

(Ажгалиев А., Хан Я., Тихонова О.)

15:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М. / 10 км

(Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)

18:00 – БИАТЛОН / М. / 10 км спринт (Киреев В., Дюсенов А.)

21:00 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / М. / одиночное катание (Шайдоров М.)

14 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / М. (Хохлов Р.)

14:30 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / Ж. / парный могул

(Амренова А., Галышева Ю., Городко А.)

16:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / эстафета

(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)

18:45 – БИАТЛОН / Ж. / 7,5 км спринт (Ракишева А., Генева М.)

20:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / командные соревнования

(Морозова Н., Голубева Е., Силаева К., Ильященко А.)

21:00 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / М. / 500 м (Кокшин Е.)

22:45 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. (Мизерных И., Васильев Д.)

15 ФЕВРАЛЯ

01:00 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1000 м (Тихонова О.)

14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. (Скороходова А.)

14:30 – ФРИСТАЙЛ-МОГУЛ / М. / парный могул (Колмаков П.)

15:15 – БИАТЛОН / М. / 12,5 км гонка преследования

(Киреев В., Дюсенов А.)

18:45 – БИАТЛОН / Ж. / 10 км гонка преследования

(Ракишева А., Генева М.)

21:03 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 500 м

(Силаева К., Морозова Н.)

16 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / М. / слалом (Хохлов Р.)

15:00 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1000 м / М. / 500 м / М. / 1000 м

(Никиша Д., Ажгалиев А.)

23:00 – ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА / М. / командные соревнования

(Мизерных И., Васильев Д.)

17 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ / большой трамплин (Ракпаров Ч.)

14:45 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / Ж. / отборочный этап (Жолдас А.)

17:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / М. / отборочный этап

(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р., Асан А.)

18:52 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / командные соревнования

22:45 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / Ж. / одиночное катание (Самоделкина С.)

18 ФЕВРАЛЯ

13:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М., Ж. / командный спринт

(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.,

Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)

14:45 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М., Ж. / командный спринт

14:00 – ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / слалом (Скороходова А.)

15:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / Ж. / финал

19 ФЕВРАЛЯ

00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / четвертьфинал

01:24 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 500 м / финал

15:30 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / М.

(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р.)

23:00 – ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ / Ж. / одиночное катание (Самоделкина С.)

20 ФЕВРАЛЯ

18:15 – БИАТЛОН / М. / масс-старт (Киреев В., Дюсенов А.)

20:30 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / 1500 м

(Морозова Н., Голубева Е.)

21 ФЕВРАЛЯ

00:15 – ШОРТ-ТРЕК / Ж. / 1500 м (Тихонова О., Хан Я.)

14:45 – ФРИСТАЙЛ-АКРОБАТИКА / смешанные командные соревнования

(Хаширбаев Ш., Райымкулов Д., Иванов Р., Жолдас А., Асан А.)

15:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / М. / 50 км, масс-старт

(Муратбеков А., Башмаков Н., Пухкало В.)

18:15 – БИАТЛОН / Ж. / масс-старт (Ракишева А., Генева М.)

19:50 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / масс-старт (Морозова Н.)

21:15 – КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ / Ж. / масс-старт / финал

22 ФЕВРАЛЯ

14:00 – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ / Ж. / 50 км, масс-старт

(Степашкина Н., Мельник А., Ряжко Д., Шалыгина К.)

00:00 – ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР