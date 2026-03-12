Одна поездка на легкорельсовом транспорте в Астане может стоить 200 тенге, передает BAQ.KZ

На портале Открытые НПАgov опубликован проект постановления акимата города Астаны о тарифе на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астана.

В частности, проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге, при оплате льготной транспортной картой – 0 тенге.

Оплата будет производиться наличным и безналичным способом.

Также, согласно решению маслихата города Астаны, отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астана освобождаются от оплаты за проезд в общественном транпорте.

Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта будет являться оригинал электронной именной карты.