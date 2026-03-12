Стало известно, сколько будет стоить проезд на LRT в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Одна поездка на легкорельсовом транспорте в Астане может стоить 200 тенге, передает BAQ.KZ.
На портале Открытые НПАgov опубликован проект постановления акимата города Астаны о тарифе на перевозку пассажиров и багажа легкорельсовым транспортом в городе Астана.
В частности, проект постановления предусматривает стоимость проезда на линии легкорельсового транспорта (LRT) за одну поездку в размере 200 тенге, при оплате льготной транспортной картой – 0 тенге.
Оплата будет производиться наличным и безналичным способом.
Также, согласно решению маслихата города Астаны, отдельные категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астана освобождаются от оплаты за проезд в общественном транпорте.
Основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта будет являться оригинал электронной именной карты.
Самое читаемое
- США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета