Адресная социальная помощь в прошлом году была назначена 292,7 тыс. казахстанцам, передает BAQ.KZ.

Это представители 54,4 тыс. семей. Общий объем финансирования составил 33,4 млрд тенге.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК, АСП предусматривает ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности, а также предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

– В 2025 году дополнительная выплата назначена 91,1 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,1 млрд тенге. Также оказано содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, и направления на курсы повышения квалификации (при необходимости), – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отмечают, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации при помощи поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).