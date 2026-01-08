Стало известно, сколько рыбы производят в Казахстане
За 11 месяцев 2025 года в стране произведено порядка 59,4 тыс. тонн готовой рыбной продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз РК.
Всего переработкой рыбы в Казахстане, по информации ведомства, занимаются 72 предприятия с производственной мощностью около 120 тыс. тонн в год. Из них 20 предприятий имеют право экспорта продукции в страны Европейского союза. Казахстанская рыбная продукция поставляется в 21 страну мира, включая Германию, Нидерланды, Россию и Китай.
В целом же за указанный период объем рынка рыбной продукции в РК достиг 76,8 тыс. тонн, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. За это время выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, выращено 20,9 тыс. тонн товарной рыбы. Рост по вылову составил 10%, а по аквакультуре — 22%.
Всего в Казахстане насчитывается 20 водоемов международного и республиканского значения, которые разделены на 366 рыбохозяйственных участков.
- Для дальнейшего наращивания переработки предусмотрены меры государственной поддержки, включая снижение НДС на 70%, льготное кредитование под 5% годовых, - отмечают в Минсельхозе.
В рамках государственного заказа в 2025 году осуществлен выпуск 21,92 млн штук молоди ценных видов рыб. В результате модернизации государственных рыбопитомников их производственные мощности планируется увеличить с 18,4 до 80,5 млн штук рыбопосадочного материала в год.
