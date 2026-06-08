Стало известно, сколько заработала Анна Данилина за финал «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Анна Данилина заработала 300 тысяч евро за выход в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Данилина выступала в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич. Финалистки также получат по 1200 рейтинговых очков.

В решающем матче Данилина и Крунич уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 5:7.

Для Анны Данилиной это стало четвертым поражением в финалах турниров «Большого шлема». Ранее она дважды проигрывала в финалах Australian Open и один раз — на «Ролан Гаррос».