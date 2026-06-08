Стало известно, сколько заработала Анна Данилина за финал «Ролан Гаррос»
Сегодня 2026, 07:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:24Сегодня 2026, 07:24
147Фото: КТФ
Казахстанская теннисистка Анна Данилина заработала 300 тысяч евро за выход в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Данилина выступала в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич. Финалистки также получат по 1200 рейтинговых очков.
В решающем матче Данилина и Крунич уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 5:7.
Для Анны Данилиной это стало четвертым поражением в финалах турниров «Большого шлема». Ранее она дважды проигрывала в финалах Australian Open и один раз — на «Ролан Гаррос».
Самое читаемое
- Подозреваемого в убийстве мужчины задержали по "горячим следам" в Алматы
- Пожар вспыхнул на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в России
- США и Иран обменялись ударами в Персидском заливе несмотря на перемирие
- В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
- В акимате Астаны опровергли информацию о месте строительства второго аэропорта