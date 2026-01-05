Стало известно, за сколько доезжает скорая помощь в Казахстане
Минздрав Казахстана озвучил итоги работы скорой помощи в Казахстане, передает Baq.kz
По информации ведомства, в ушедшем году скорая помощь обслужила 7,4 млн вызовов, при этом показатель успешной реанимации вырос на 8,2%.
- Наибольшее количество вызовов зафиксировано в городе Алматы, Туркестанской области и Астане. Наибольшую долю вызовов составили заболевания органов дыхания – 23,8%, болезни сердечно-сосудистой системы – 19,2%, прочие заболевания – 16,7%, травмы, отравления и несчастные случаи – 9,8%, включая ДТП, и неврологические заболевания – 9,6%. Показатель успешной реанимации вырос на 8,2% и составил 60,3%, - говорится в сообщении Минздрава Казахстана.
Среднее время передачи вызова бригаде СМП по экстренной категории составляет 1,7 минуты, а среднее время доезда по первой категории срочности – 8,8 минуты, а при ДТП – 8 минут.
В одну смену по стране работают 1 618 выездных бригад, из них 258 специализированных врачебных и 1 360 фельдшерских. Укомплектованность кадрами службы СМП составила 86,8%: врачами – 74,8%, средними медицинскими работниками – 88,1%.
