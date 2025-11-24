Стандарты гражданской авиации Казахстана оказались выше мировых и европейских
Премьер-министр РК Олжас Бектенов провёл совещание по вопросам развития авиахабов и автодорожной отрасли. На встрече презентовали трёхлетний План развития гражданской авиации с учётом мировых прогнозов об удвоении глобального авиарынка к 2040 году, передает BAQ.kz.
Согласно результатам аудита ICAO, уровень соответствия стандартам гражданской авиации в Казахстане достиг 95,7%, что превышает мировой показатель 72,01% и среднеевропейский — 87,92%.
Документ предусматривает масштабную модернизацию аэропортовой и навигационной инфраструктуры, расширение маршрутной сети, увеличение авиапарка и усиление подготовки авиационных специалистов с привлечением международных центров обучения.
Отдельно обсуждалось развитие авиахабов в Астане и Алматы. Для столичного аэропорта готовится проектно-сметная документация на строительство второй ВПП и обновление инфраструктуры. В Алматы модернизация в рамках программы Horizon позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта, а также создать грузовой и технический кластеры.
Отмечается рост внутреннего пассажиропотока: за 10 месяцев текущего года он увеличился на 6% и превысил 13 млн пассажиров. На совещании также обозначены перспективы развития карго-перевозок.
Премьер-министр поручил Минтранспорта совместно с АЗРК и АФМ усилить контроль над цепочками посредников в поставках авиатоплива, а также ускорить реализацию действующих и запуск новых проектов в транспортной отрасли. Кроме того, рассмотрены подходы к улучшению качества автомобильных дорог и реализации инфраструктурных проектов.
