Станет ли Alatau City первым городом Казахстана, где экологию заложили до начала строительства

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область показала, что Alatau City рассматривается не просто как новый город, а как одна из ключевых площадок будущего развития страны. В повестке были инвестиции, цифровые активы, искусственный интеллект, транспорт, особый правовой режим и создание нового делового центра.

При этом Президент прямо указал на противоречие между амбициозной концепцией Alatau Smart City и проблемами базовой инфраструктуры региона. Износ электросетей в области достиг 70%, в прошлом году зафиксировано 919 отключений электроэнергии, с начала нынешнего года еще более двухсот. Есть вопросы водоснабжения, дорог и инженерных коммуникаций.

Поэтому экологическая повестка для Алатау становится не второстепенной, а стратегической. Токаев отдельно говорил об энергоэффективности, концепции First fuel, рекультивации земель, «Таза Қазақстан» и необходимости ресурсосберегающих подходов. На фоне опыта Алматы у Алатау есть шанс заложить чистый воздух и экологические стандарты уже на этапе проектирования. Об этом мы поговорили с CEO Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебековой.

– Президент Токаев поставил задачу сделать Алатау городом высоких стандартов качества жизни. Но опыт Алматы показывает, что экологические проблемы возникают не после строительства, а во время проектирования. Какие решения должны быть заложены уже сейчас?

– Экологический успех Alatau City будет зависеть не от того, сколько датчиков или зеленых зон появится после завершения строительства. Он определяется решениями по теплоснабжению, транспорту и застройке, которые принимаются сегодня.

Главный урок Алматы заключается в том, что многие экологические проблемы становятся практически неразрешимыми после того, как город уже сформировался. Поэтому сейчас у Алатау есть уникальное преимущество. Город проектируется с нуля, а значит можно сразу исключить решения, которые впоследствии приведут к загрязнению воздуха.

Я бы выделила три ключевых направления. Первое – полный отказ от угля. Не должно быть ни угольной генерации, ни печного отопления. Газ может использоваться как переходный вариант, но в перспективе необходимо ориентироваться на электроотопление, тепловые насосы и энергоэффективные здания. Практика показывает, что именно бытовое сжигание твердого топлива остается одним из основных источников PM2.5.

Второе направление связано с транспортом. Президент справедливо говорил о развитии общественного транспорта и транспортной связанности агломерации. Если город изначально будет ориентирован на личный автомобиль, экологические проблемы появятся очень быстро. Поэтому коридоры для BRT, LRT и других видов общественного транспорта необходимо резервировать уже сейчас.

Третье направление – вентиляционные коридоры. Алматы страдает от котловинного рельефа и температурных инверсий. Алатау расположен в более благоприятных условиях, однако это преимущество можно потерять из-за хаотичной застройки. Именно поэтому расчеты рассеивания загрязняющих веществ должны стать обязательной частью генерального плана.

Мне кажется важным, что Президент рассматривает Alatau City не только как инвестиционный проект, но и как город будущего, в котором качество жизни становится одним из главных критериев развития.

– В своем выступлении Президент критиковал состояние инфраструктуры региона и говорил о необходимости опережающего развития инженерных систем. Какие экологические угрозы чаще всего недооценивают при строительстве новых городов?

– Как правило, внимание концентрируется на крупных промышленных объектах, хотя они далеко не всегда являются главной проблемой. Гораздо опаснее рассеянные источники загрязнения, которые постепенно формируют экологическую нагрузку на город.

Первый источник – бытовое отопление на твердом топливе. Именно оно во многих городах становится главным зимним фактором загрязнения воздуха. Если этот риск не устранить на этапе проектирования, потом придется бороться уже с последствиями.

Второй источник – транспорт. Причем речь идет не только о выхлопах. Даже при переходе на электромобили сохраняются выбросы от износа шин, тормозов и дорожной пыли. Поэтому нельзя рассматривать электрификацию транспорта как универсальное решение.

Третий фактор – строительная пыль. Для Alatau City это особенно актуально, поскольку масштабное строительство будет продолжаться много лет. Без жестких требований к пылеподавлению временная проблема легко превращается в постоянную.

Наконец, существует группа загрязнителей, которые образуются уже в атмосфере в результате химических процессов. Поэтому экологическая политика должна работать не только с пылью, но и с газами-предшественниками.

Если говорить шире, то экологические требования должны стать частью строительной дисциплины. Здесь особый правовой режим Алатау может сыграть важную роль. Он позволяет закрепить более современные стандарты на старте проекта, не дожидаясь накопления проблем. В этом смысле подход Токаева важен тем, что он переводит экологические требования из разряда пожеланий в плоскость управленческих решений и правил, обязательных для будущего города.

– Alatau City позиционируется как первый полностью цифровой город Казахстана. Как цифровые технологии могут использоваться для управления качеством воздуха?

– Очень важно понимать, что цифровизация сама по себе не делает город экологичным. Ее ценность заключается в способности принимать решения на основе данных.

Главная задача сейчас – начать наблюдения еще до начала массовой стройки. Если не зафиксировать исходное состояние окружающей среды, в будущем будет невозможно объективно оценить влияние новых районов, транспорта или предприятий.

Система мониторинга должна быть многоуровневой. Необходимы эталонные станции для точных измерений и сеть более доступных сенсоров для понимания ситуации в каждом районе.

Но настоящая ценность заключается не в измерениях как таковых. Измерения показывают прошлое. Для управления будущим необходимы модели. Поэтому одним из важнейших инструментов может стать цифровой двойник воздушного бассейна города. Он позволяет заранее оценивать последствия тех или иных решений до того, как они будут реализованы.

Президент говорил о том, что Алатау станет городом больших данных и умного управления. На мой взгляд, именно экологическое планирование может стать одним из лучших примеров такого подхода. Когда решения по транспорту, энергетике или застройке принимаются на основании прогнозов и расчетов, а не постфактум.

Кроме того, особый статус города открывает возможность быстрее внедрять современные международные методики оценки качества воздуха и моделирования загрязнений.

– Через 10-15 лет успех Алатау будут оценивать по инвестициям, численности населения и количеству рабочих мест. Какие экологические показатели должны стать такими же обязательными?

– Главным показателем я считаю среднегодовую концентрацию PM2.5, взвешенную по населению. Важно не то, что показывают отдельные станции мониторинга, а то, каким воздухом реально дышат люди в местах своего проживания. Реалистичная цель для Alatau City – выйти сначала на уровень 10 мкг/м³, а затем приблизиться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в 5 мкг/м³.

Но экологический успех нельзя сводить к одному показателю. Необходимо учитывать количество дней с превышением нормативов, концентрации диоксида азота, озона и других загрязняющих веществ. Важно также смотреть на долю поездок на общественном транспорте, велосипеде и пешком, потому что транспортная модель напрямую влияет на качество воздуха.

Отдельным индикатором должна стать доля тепла из чистых источников энергии. Президент Токаев в ходе совещания много говорил об энергоэффективности, концепции First fuel и необходимости рационального использования ресурсов. Если через 10-15 лет город по-прежнему будет зависеть от загрязняющих источников энергии, значит ключевые задачи не были решены.

На мой взгляд, главный критерий успеха Alatau City заключается в другом. Сегодня Казахстан строит город, который должен стать образцом для следующих поколений урбанистических проектов. Поэтому важно оценивать не только экономический рост и объем инвестиций, но и то, удалось ли создать среду, где качество воздуха одинаково высоко во всех районах, а здоровье людей становится таким же приоритетом, как развитие бизнеса и инфраструктуры. Именно тогда можно будет говорить, что экологическая повестка, о которой сегодня говорит Президент, стала частью реальной модели развития города.