«Становлюсь настоящим кошмаром»: Алимханулы обратился к чемпиону WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал новый пост, который, судя по контексту, адресован чемпиону мира WBO во втором среднем весе британцу Хамзе Ширазу. Казахстанец намекнул, что в ближайшие дни может проясниться судьба их потенциального титульного поединка.

«Чем больше они называют меня “Кошмаром”, тем больше я начинаю задумываться… неужели я действительно становлюсь настоящим кошмаром для боксеров? Через 1–2 дня мы узнаем, настоящий ли он чемпион или чемпион только по названию. Давайте подождем и посмотрим», – написал Алимханулы в соцсети X.

Фамилию Шираза в публикации Жанибек не называет. Однако пост появился на фоне переговоров о поединке между боксерами и приближения установленного WBO срока для достижения соглашения.

Почему Жанибек написал о «1–2 днях»

В августе Всемирная боксерская организация обязала Хамзу Шираза провести защиту чемпионского пояса против Алимханулы. Казахстанец после перехода во второй средний вес оказался на второй строчке рейтинга WBO и получил статус обязательного претендента.

Сторонам предоставили 20 дней для переговоров об организации боя. Этот срок истекает в начале сентября. Если команды не смогут договориться, WBO может перейти к следующей процедуре – назначению промоутерских торгов.

Именно с приближением дедлайна, вероятно, и связаны слова Алимханулы о том, что ситуация прояснится «через 1–2 дня».

При этом ранее Шираз публично выражал недовольство решением WBO назначить Жанибека обязательным претендентом. Британец допускал даже вариант отказа от чемпионского пояса, если ситуация с обязательной защитой не будет разрешена иным способом.

Почему назначение Алимханулы вызвало споры

Решение WBO по Жанибеку стало предметом дискуссии в международном боксерском сообществе. В декабре 2025 года в допинг-пробе казахстанца были обнаружены следы мельдония. Позднее по итогам разбирательства было установлено, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена непреднамеренно во время лечения в клинике после апрельского поединка.

В конце июля WBO досрочно сняла с Алимханулы дисквалификацию. После перехода казахстанца из среднего во второй средний вес организация поставила его на вторую позицию рейтинга, а затем назначила обязательным претендентом на пояс Шираза.

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