«Это ужасный сигнал»: датский боксер раскритиковал решение WBO по Алимханулы

Датский боксёр Якоб Банк (20-0, 11 КО) раскритиковал решение Всемирной боксерской организации (WBO) назначить казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) обязательным претендентом на титул чемпиона мира во втором среднем весе, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Ring.

После перехода Алимханулы во второй средний вес WBO поставила казахстанского боксёра на второе место в рейтинге и назначила обязательным претендентом на пояс действующего чемпиона Хамзы Шираза (24-0-1, 19 КО). Банк, занимающий четвёртую строчку рейтинга, рассчитывал получить возможность побороться за титул.

По словам датчанина, больше всего вопросов у него вызывает не сокращение срока дисквалификации Алимханулы, а решение организации сразу предоставить казахстанцу статус обязательного претендента.

«Главная проблема заключается в том, что WBO фактически вознаградила его. Организация сразу вернула его на верхние позиции рейтинга и назначила обязательным претендентом. Дело касается не только меня или Хамзы. Это касается каждого бойца, который честно поднимался по рейтинговой лестнице», – заявил Банк.

Он считает, что после возвращения Алимханулы следовало сначала провести несколько поединков.

«Пусть Жанибек вернется, проведет один-два боя и докажет, что вернулся как чистый спортсмен после отбытия наказания. Именно так должен работать спорт. Вместо этого он отбыл сокращенную дисквалификацию и получил крупнейшую возможность в дивизионе. Это посылает ужасный сигнал боксёрам по всему миру, которые верят в чистый спорт», – отметил датчанин.

Промоутер Банка Каспер Хольгерсен также выразил недовольство действиями WBO. По его словам, датский боксер на протяжении карьеры следовал линии организации, завоёвывал молодёжные и региональные титулы и постепенно продвигался в рейтинге.

Хольгерсен назвал решение по Алимханулы «серьёзной ошибкой», подчеркнув, что возвращение спортсмена после дисквалификации и немедленное предоставление ему статуса обязательного претендента, по его мнению, посылают неправильный сигнал другим боксерам.

Ранее WBO официально обязала Шираза провести защиту титула против Алимханулы. Первую строчку рейтинга второго среднего веса занимает Сауль «Канело» Альварес, третью – Диего Пачеко, а Банк располагается на четвертой позиции.

Напомним, в декабре прошлого года в допинг-пробе казахстанского боксера были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний. По итогам расследования установлено, что препарат мог попасть в организм спортсмена непреднамеренно – во время лечения в одной из клиник Казахстана после апрельского поединка.

Президент Федерации профессионального бокса РК Рахимжан Ерденбеков сообщил BAQ.KZ подробности расследования. По его словам, расследование оказалось непростым, поскольку подобного прецедента в Казахстане ранее не было. Для изучения всех обстоятельств федерации пришлось привлекать международных юристов, независимых врачей и антидопинговых специалистов. Проверка охватывала период с 5 апреля 2025 года, когда Алимханулы провел бой в Астане, до 2 декабря, когда было выявлено запрещенное вещество.