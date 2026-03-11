Сегодня стало известно решение по допинговому делу казахстанского чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы. Боксер дисквалифицирован до 2 декабря 2026 года, однако сохраняет чемпионский титул WBO. Редакция BAQ.kz связалась с президентом Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжаном Ерденбековым, чтобы узнать подробности расследования.

Допинговое дело началось в декабре 2025 года, когда тестирование VADA выявило в организме спортсмена мельдоний. В тот период Алимханулы готовился к объединительному бою против чемпиона WBA Эрисланди Лары, который должен был пройти 7 декабря в Сан-Антонио.

По словам Рахимжана Ерденбекова, именно Федерация профессионального бокса Казахстана инициировала собственное расследование, создала дисциплинарную комиссию и направила материалы в международные боксерские организации, включая IBF, ABC, WBO и Top Rank.

Как проходило расследование

Как пояснил глава федерации, Алимханулы подпадал под юрисдикцию казахстанской стороны, поскольку его последний бой проходил на территории страны, а сам боксер имел лицензию Федерации профессионального бокса Казахстана. После получения информации о положительной допинг-пробе федерация направила соответствующее письмо в American Boxing Commission и добилась того, чтобы дело рассматривалось в Казахстане.

«После завершения расследования мы направили все материалы в международные организации - IBF, ABC, WBO и Top Rank. На основании наших выводов они приняли свои решения. Пояс IBO удалось сохранить. При этом сегодня ночью пришло письмо от IBF о лишении Жанибека чемпионского титула. У них более жесткий подход», - отметил Ерденбеков.

По его словам, расследование оказалось непростым, поскольку подобного прецедента в Казахстане ранее не было. Для изучения всех обстоятельств федерации пришлось привлекать международных юристов, независимых врачей и антидопинговых специалистов. Проверка охватывала период с 5 апреля 2025 года, когда Алимханулы провел бой в Астане, до 2 декабря, когда было выявлено запрещенное вещество.

Как мельдоний попал в организм

Расследование показало, что мельдоний попал в организм спортсмена неумышленно, во время лечения в одной из алматинских клиник.

«В праздничные дни спортсмен почувствовал себя плохо и обратился в ближайшую работавшую клинику. Там ему назначили курс лечения с применением препарата “Репронат”, в составе которого содержится мельдоний. Сам Алимханулы не знал, что препарат содержит это вещество», — пояснил Ерденбеков.

Во время расследования Федерация профессионального бокса Казахстана поддерживала постоянную связь с боксером. По словам Рахимжана Ерденбекова, спортсмен тяжело переживал сложившуюся ситуацию.

«Мы постоянно были с ним на связи, общались по видеосвязи. За все время расследования я лично виделся с ним один раз — когда приезжал в Алматы для встречи с врачом клиники, назначившим лечение. Жанибек очень тяжело переживал эту ситуацию, потому что не мог понять, как мельдоний попал в его организм», — рассказал он.

Глава федерации также сообщил, что после инцидента Алимханулы был назначен повторный антидопинговый курс, а дополнительные разъяснения получили и другие казахстанские боксеры, выступающие на профессиональном уровне.

Решение IBF

Напомним, сегодня стало известно, что Совет директоров IBF лишил титула чемпиона мира казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Об этом в своем Instagram сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков.

"Как мы знаем организация IBF имеет жесткие правила на которые они ссылаются в своем письме. Согласно их письму Жанибек Алимхаулы отстранен до 2 декабря 2026 года, также по их правилам любой чемпион, в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течении 9 месяцев, т. е. Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года. В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года Советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно", – написал он на своей странице.

Рахимжан Ерденбеков также отметил, что считает данную ситуацию большим уроком для команды Жанибека.