Всемирная боксёрская организация (WBO) опубликовала заявление по поводу допинг-скандала вокруг казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы, у которого был выявлен неблагоприятный аналитический результат в ходе тестирования VADA, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы должен был 7 декабря в Сан-Антонио провести объединительный поединок против обладателя пояса WBA Эрисланди Лары, однако ситуация с допинг-контролем поставила бой под угрозу.

В WBO отметили, что тест, проведённый перед запланированным боем, показал положительный результат. Организация начала внутреннее расследование и направит спортсмену запрос с требованием предоставить объяснения. До завершения процедуры в WBO отказались от дальнейших комментариев.