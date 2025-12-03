WBO объявила о расследовании допинг-теста Жанибека Алимханулы
Перед боем допинг-тест Алимханулы дал положительный результат,
Всемирная боксёрская организация (WBO) опубликовала заявление по поводу допинг-скандала вокруг казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы, у которого был выявлен неблагоприятный аналитический результат в ходе тестирования VADA, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Алимханулы должен был 7 декабря в Сан-Антонио провести объединительный поединок против обладателя пояса WBA Эрисланди Лары, однако ситуация с допинг-контролем поставила бой под угрозу.
В WBO отметили, что тест, проведённый перед запланированным боем, показал положительный результат. Организация начала внутреннее расследование и направит спортсмену запрос с требованием предоставить объяснения. До завершения процедуры в WBO отказались от дальнейших комментариев.
