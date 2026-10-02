Станция, куда летают с Байконура, может получить Нобелевскую премию мира: прогнозы экспертов

Нобелевская премия мира в этом году может уйти в космос. Эксперты называют Международную космическую станцию среди возможных лауреатов, сообщает Associated Press.

Победителя Норвежский нобелевский комитет объявит в Осло 9 октября. В этом году на премию выдвинули 287 кандидатов, чуть больше четверти из них организации.

По словам экспертов, при выборе лауреата комитет обычно смотрит на прочность мира, развитие братства между народами и незаметную работу институтов, которые этому служат.

Главный прогноз сделал Хокон Гьерлов, директор Института исследования проблем мира в Осло. Его ежегодный список фаворитов считается одним из самых точных, на него ориентируются и эксперты, и букмекеры.

В этом году Гьерлов включил в список МКС, точнее организацию, которая управляет станцией. По его словам, сегодня страны все реже договариваются между собой и думают в первую очередь о себе. На этом фоне МКС остается редким примером того, как государства продолжают работать вместе.

Кто еще в списке претендентов

Среди претендентов и президент США Дональд Трамп, который не скрывает желания получить премию и снова выдвинут на нее. По оценке AP, его кандидатура может оказаться спорной после того, как в феврале США вместе с Израилем начали войну против Ирана.

В числе кандидатов называют премьер-министра Канады Марка Карни. В этом году он заметно проявил себя на международной арене, в том числе тем, что противостоял Трампу в вопросе пошлин.

В списке Гьерлова украинский защитник прав детей Николай Кулеба и организация Save the Children, суданская волонтерская сеть помощи Emergency Response Rooms и Комитет защиты журналистов. Последние два года стали самыми смертоносными для репортеров почти за 45 лет наблюдений.

В список попали и два международных суда сразу, Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Вокруг МУС давно идут споры. Суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Одни его за это критикуют, другие, наоборот, уважают.

Трамп относится к суду резко отрицательно. В июле госсекретарь США Марко Рубио объявил кампанию против МУС, назвав его угрозой суверенитету страны. В том же месяце главного прокурора суда отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных проступках.

Почему выбор будет непростым

Гьерлов считает, что выбор комитета осложняет недавняя история с лауреатом 2025 года. Венесуэльский политик Мария Корина Мачадо символически вручила свою премию Трампу через несколько дней после того, как американские силы отстранили от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Премию вручат в эпоху, когда войн и конфликтов в мире больше, чем за последние десятилетия, в том числе в Судане, Украине, Йемене, Иране и на Ближнем Востоке. Старший аналитик Уппсальской программы данных о конфликтах Шон Дэвис связывает рост напряженности с тем, что США все меньше готовы следить за соблюдением международных правил. По его словам, Вашингтон из гаранта послевоенного порядка в ряде случаев превратился в его нарушителя.

«Не думаю, что даже его собственный электорат поверил бы», что Трамп может получить премию сейчас, «учитывая, что он застрял в том, что выглядит как бесконечная война в Иране», - сказал Дэвис.

Лауреат премии мира 1997 года Джоди Уильямс надеется, что комитет продолжит награждать женщин. За 125 лет из 112 индивидуальных лауреатов женщинами были только 20. За последние 15 лет премию получили восемь женщин и шесть мужчин. В этом году на рынках прогнозов среди женщин звучат имена хирурга из Газы Сары аль-Сакки и вдовы Алексея Навального Юлии Навальной.

Когда объявят лауреатов

Нобелевская неделя начнется в понедельник с премии по медицине. Во вторник назовут лауреата по физике, в среду по химии, в четверг по литературе, в пятницу вручат премию мира. Премию по экономике объявят 12 октября. Размер каждой премии составляет 12 млн шведских крон, около 1,2 млн долларов.

Политических последствий эксперты ждут при любом исходе.

«Трамп будет недоволен, кто бы ни получил Нобелевскую премию. Если бы ее получил Карни, это сделало бы отношения с Канадой еще более напряженными, чем сейчас», - считает почетный профессор Университета Торонто Нельсон Уайзман.

Экипажи на МКС отправляются в том числе с космодрома Байконур в Казахстане.