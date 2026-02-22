Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с подготовкой территории над станцией метро «Калкаман» и работами в тоннелях.
Сегодня 2026, 10:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:37Сегодня 2026, 10:37
179Фото: Акимат города Алматы
На участке ведётся вертикальная планировка и подготовка к комплексному благоустройству: запланированы озеленение с высадкой деревьев и более 1000 кустарников, пешеходные зоны, освещение, парковочные пространства, автобусная стоянка и остановочные комплексы, передает BAQ.KZ.
Внутри станции отделочные работы близятся к завершению. Установлены эскалаторы и лифты, завершается монтаж инженерных систем, включая вентиляцию, видеонаблюдение и противопожарную защиту.
В тоннелях работы идут по графику: левый перегонный тоннель готов, в правом начнется укладка рельсов по бесстыковой технологии. На объекте задействовано около 400 специалистов. Завершение работ планируется до конца I полугодия 2026 года.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года
- Ерлан Карин: Новая Конституция закрепляет баланс в обществе и задаёт новые приоритеты развития