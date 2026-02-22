На участке ведётся вертикальная планировка и подготовка к комплексному благоустройству: запланированы озеленение с высадкой деревьев и более 1000 кустарников, пешеходные зоны, освещение, парковочные пространства, автобусная стоянка и остановочные комплексы, передает BAQ.KZ.

Внутри станции отделочные работы близятся к завершению. Установлены эскалаторы и лифты, завершается монтаж инженерных систем, включая вентиляцию, видеонаблюдение и противопожарную защиту.

В тоннелях работы идут по графику: левый перегонный тоннель готов, в правом начнется укладка рельсов по бесстыковой технологии. На объекте задействовано около 400 специалистов. Завершение работ планируется до конца I полугодия 2026 года.