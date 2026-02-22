  • Главная
  • Новости
  • Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету

Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету

Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с подготовкой территории над станцией метро «Калкаман» и работами в тоннелях.

Сегодня 2026, 10:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Сегодня 2026, 10:37
Сегодня 2026, 10:37
179
Фото: Акимат города Алматы

На участке ведётся вертикальная планировка и подготовка к комплексному благоустройству: запланированы озеленение с высадкой деревьев и более 1000 кустарников, пешеходные зоны, освещение, парковочные пространства, автобусная стоянка и остановочные комплексы, передает BAQ.KZ.

Внутри станции отделочные работы близятся к завершению. Установлены эскалаторы и лифты, завершается монтаж инженерных систем, включая вентиляцию, видеонаблюдение и противопожарную защиту.

В тоннелях работы идут по графику: левый перегонный тоннель готов, в правом начнется укладка рельсов по бесстыковой технологии. На объекте задействовано около 400 специалистов. Завершение работ планируется до конца I полугодия 2026 года.

Самое читаемое

Наверх