Сегодня в Актау состоялось открытие новой областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Строительство объекта профинансировано за счет средств, возвращенных государству, передает BAQ.KZ.

Участие в мероприятии приняли заместитель Генерального Прокурора Габит Садырбеков, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, а также представители государственных органов, медицинские работники и местные жители.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, станция скорой помощи оснащена современным медицинским оборудованием, средствами оперативной связи и диспетчеризации. Производственная мощность объекта позволяет принимать до 100 тысяч вызовов в год.

Обслуживать жителей области будут порядка 350 медицинских работников, 36 бригад скорой помощи и 2 бригады медицинской авиации. Кроме этого, автопарк станции скорой помощи пополнился 52 новыми реанимобилями.

В ходе мероприятия Габит Садырбеков отметил социальную значимость объекта, подчеркнул вклад Генеральной прокуратуры в развитие регионов и поддержку социальной политики государства.

Открытие новой станции стало важным шагом в модернизации скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области и позволит повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.