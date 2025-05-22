К 2050 году доля пожилых людей в Казахстане существенно вырастет — примерно каждый пятый житель страны будет в возрасте старше 60 лет. Об этом свидетельствуют демографические прогнозы ЕНПФ, основанные на текущей динамике продолжительности жизни и возрастной структуры населения, передает BAQ.KZ.

По данным на 1 января 2025 года, численность населения Казахстана составляет более 20,3 миллиона человек. Из них около 1,9 миллиона (9,2%) — это граждане в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения: в 2009 году доля пожилых составляла 9,7%, а к 2024 году — уже 13,9%. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 19%, то есть почти каждый пятый казахстанец будет пенсионного возраста.

Росту доли пожилых способствует повышение продолжительности жизни. После снижения на фоне пандемии в 2020–2021 годах, средняя продолжительность жизни в Казахстане снова выросла: с 70,23 года в 2021 году до 75,44 лет в 2024 году. У мужчин этот показатель достиг 71,3 года, у женщин — 79,4 года.

Значительное влияние на структуру населения оказывает и суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, которых в среднем рожает одна женщина за всю репродуктивную жизнь (примерно от 15 до 50 лет). Этот показатель снизился с 3,32 в 2021 году до 2,80 в 2024 году. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году коэффициент рождаемости в Казахстане может упасть до 2,42 ребенка на одну женщину. Такая тенденция соответствует глобальному снижению рождаемости во многих странах.

Еще одним важным фактором демографической динамики является миграция. Согласно отчету ЮНФПА, ожидается, что сальдо миграции — разница между числом прибывающих и убывающих — постепенно достигнет нуля к 2050 году. За последние три года количество прибывающих в Казахстан выросло в 2,7 раза, тогда как число убывших снизилось более чем в два раза.

Коэффициент потенциальной поддержки — отношение численности населения трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к числу пожилых (65 и старше) — продолжает снижаться. Если в 2012 году этот показатель был 7,7, то в 2024 году он снизился до 5,2. По прогнозам, к 2050 году коэффициент потенциальной поддержки упадет до 3,4, что создаст дополнительную нагрузку на трудоспособное население и системы социального обеспечения.

Такие демографические изменения ставят перед Казахстаном важные задачи по адаптации социальной, экономической и пенсионной систем для устойчивого развития и обеспечения качества жизни всех возрастных групп.