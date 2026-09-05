Старейший британский журнал восхитился лошадью Токаева по имени Акжан

Один из старейших британских еженедельников — журнал Country Life — опубликовал специальный материал о лошади президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по имени Акжан.

В публикации журнала Акжан описывается не просто как редкая лошадь, а как особый образ, связывающий историю Великой степи с современным Казахстаном.

«Чистая душа Великой степи»

Материал об Акжане получил название «Акжан: чистая душа Великой степи». Авторы высоко оценили необычную внешность лошади и отметили, что в ее образе можно увидеть историю и культуру казахской степи.

Одной из главных особенностей Акжана является редкий изабелловый окрас. Такой окрас встречается примерно у 3% лошадей ахалтекинской породы.

Авторы журнала сравнили шерсть Акжана с шелковистым блестящим покрытием, которое необычным образом отражает свет степи.

Символ современного Казахстана

Country Life представляет Акжана как символ, связывающий историческое наследие Казахстана с современностью.

По мнению авторов, через образ лошади Казахстан может показать свою связь с богатой историей Великой степи, одновременно представляя себя как современное и динамично развивающееся государство.

В публикации Акжан даже описывается как своеобразный «талисман современного Казахстана».

Журнал также проводит символическую связь между Акжаном и Астаной. Столица известна современной архитектурой, но при этом стремится сохранять национальную идентичность. Акжан, в свою очередь, представлен как образ, объединяющий эти две ценности — историю и современность.

Имя Акжану дал Токаев

По данным журнала, имя Акжану лично дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. С казахского языка имя «Акжан» переводится как «чистая душа» или «светлая душа».

Акжан родился в Астане в марте 2025 года. Он является потомком чистокровных ахалтекинских лошадей Ганатлы и Табыса.

В центре внимания зарубежных СМИ

Ранее Акжан уже привлекал внимание зарубежных изданий. Национальный журнал китайской авиакомпании Wings of China назвал его «скакуном богов» и «небесным конем».

Российское издание также посвятило Акжану специальный материал под заголовком «Небесный конь Великой степи».

Теперь о лошади президента Казахстана написал авторитетный британский журнал Country Life, имеющий богатую историю.

Отметим, что журнал Country Life издается с 1897 года. Издание регулярно освещает темы сельской жизни, архитектуры, истории, искусства, природы и лошадей.