Старейший крытый рынок Парижа полностью уничтожен пожаром

Один из самых известных гастрономических рынков Парижа – Marché des Enfants Rouges – практически полностью уничтожен пожаром. Огонь охватил рынок ранним утром 12 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Пожар произошел в квартале Марэ, в III округе французской столицы. К утру огонь удалось взять под контроль, однако металлические конструкции рынка частично обрушились. Мэр центральных округов Парижа Ариэль Вейль заявил, что рынок полностью выгорел, при этом огонь не перекинулся на соседние здания.

К тушению привлекли около 150 пожарных и порядка 50 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена, прокуратура Парижа начала расследование.

Marché des Enfants Rouges считается старейшим крытым продовольственным рынком Парижа. Он работает с 1615 года и был внесен в список исторических памятников Франции в 1982 году. Здесь находились овощные лавки, сырные магазины, цветочные точки, винные лавки и многочисленные кафе, популярные как у парижан, так и у туристов.

Название рынка переводится как «Рынок Красных детей». Оно связано с находившимся неподалеку сиротским приютом: его воспитанники носили одежду красного цвета.

В 2026 году журнал Food & Wine включил Enfants Rouges в число лучших мест мира для уличной еды, поставив его на пятое место.