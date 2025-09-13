Алматы готовится к масштабной реконструкции одного из самых знаковых медицинских организаций города — Городского родильного дома №1, передаёт BAQ.KZ.

Здание, возведённое ещё в 1938 году, давно стало частью истории мегаполиса. За десятилетия здесь появились на свет сотни тысяч алматинцев, а для многих семей этот роддом связан с самыми трогательными воспоминаниями. Но спустя 87 лет эксплуатации здание перестало соответствовать современным требованиям безопасности и медицины.

В Алматы министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова с руководителем управления здравоохранения Маратом Пашимовым в ходе рабочей поездки осмотрела медицинскую организацию, где был представлен проект строительства нового здания. Старый корпус по улице Богенбай батыра будет снесён, на его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тыс. кв.м.

"Это трёхэтажное здание с цокольным и техническим этажами, спроектированное по международным стандартам для родовспомогательных организаций. Новый родильный дом будет рассчитан на 155 коек. Просторные и современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорождённых, а энергоэффективные решения снизят расходы на содержание", - отметили в министерстве.

В приёмном отделении появится экстренная операционная — решение, которое позволит спасать жизни без потери драгоценного времени. Количество операционных увеличится с двух до четырёх, что значительно повысит доступность помощи.

Прогнозируется, что после ввода нового корпуса количество оказаний медпомощи увеличится с 9 до 11 тысяч в год, а число родов вырастет с 5 до 7 тысяч.

На время строительства роддом продолжит работу: все подразделения будут временно переведены в блок "А" на проспекте Сейфуллина.