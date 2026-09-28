Starlink Mobile запускают в Казахстане: как подключить спутниковую связь на смартфоне

В Казахстане запускают спутниковую мобильную связь по технологии Starlink Mobile Direct to Cell, которая позволит пользоваться отдельными услугами связи на обычном смартфоне там, где отсутствует покрытие наземной мобильной сети, передает BAQ.KZ.

Проект реализуют Beeline Казахстан и Starlink при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Внедрение технологии стало результатом договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США в 2025 году. В ноябре того же года министерство и Beeline Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве, а уже в декабре прошли первые практические испытания Direct to Cell.

«Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям», – отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Как работает спутниковая связь

Direct to Cell позволяет совместимому смартфону напрямую подключаться к спутникам Starlink Mobile. Для этого не нужны спутниковый телефон, внешняя антенна или другое дополнительное оборудование.

На первом этапе пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в местах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть.

Для клиентов Beeline Казахстан в промо-период услуга будет бесплатной.

При этом спутниковая связь не заменяет существующую мобильную сеть, а дополняет ее. Она рассчитана прежде всего на отдаленные территории, загородные трассы, горную местность и другие районы вне обычного покрытия.

Технология также может использоваться в ситуациях, когда наземная инфраструктура связи повреждена.

Кто сможет воспользоваться Starlink Mobile

На текущем этапе подключение доступно на совместимых смартфонах на Android. В дальнейшем планируется добавить поддержку других операционных систем.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Обновить приложение Janymda до последней версии. Активировать в приложении услугу Starlink. Включить роуминг данных в настройках смартфона. Если наземной сети нет, вручную выбрать сеть Beeline Starlink. В некоторых случаях она может отображаться как 401 04.

Подключение возможно при отсутствии наземного покрытия и наличии условий для установления соединения смартфона со спутником.

«Оставаться на связи там, где раньше это было невозможно»

CEO Beeline Казахстан Джаббор Каюмов отметил, что запуск стал результатом совместной работы компании, министерства и специалистов Starlink.

«Beeline первым в Казахстане запускает эту технологию, которая позволит расширить возможности мобильной связи за пределы привычного покрытия. Результат упорной и долгой работы теперь доступен обычным казахстанцам», – заявил он.

Дополнительной основой проекта стало глобальное рамочное соглашение между Starlink и группой VEON, владеющей контрольным пакетом акций Beeline Казахстан.