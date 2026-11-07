Starlink может увеличить пропускную способность сети в 100 раз за три года
Илон Маск связал рост возможностей спутникового интернета с запуском аппаратов нового поколения V3 и V4.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пропускная способность спутниковой сети Starlink в ближайшие два-три года может вырасти в 100 раз по сравнению с нынешним уровнем. Это станет возможным благодаря масштабному запуску спутников нового поколения.
Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в интервью предпринимателю Рону Бэрону.
По словам Маска, сейчас на орбите находятся около 11 тысяч спутников Starlink, большинство из которых относятся к версии V2. Компания уже приступила к запуску аппаратов V3, возможности которых более чем в 10 раз превышают характеристики предыдущего поколения.
При этом SpaceX планирует вывести на орбиту в 10 раз больше спутников V3. В результате совокупная пропускная способность сети, как ожидается, увеличится в 100 раз в течение ближайших двух-трёх лет.
Маск также рассказал о разработке следующего поколения спутников Starlink V4. По его словам, они будут в 10 раз мощнее аппаратов V3.
Самое читаемое
- Страх ответственности, раздутый штат и бюрократия. Что ждет госаппарат Казахстана?
- Потасовка в фан-зоне едва не сорвала финал концерта Меладзе в Алматы
- Сгорела как падающая звезда: NASA простилось с космической обсерваторией Swift
- Ерлан Карин: призыв Президента «Строить и еще раз строить» стал идеологической формулой
- В трех городах Казахстана построят заводы по производству энергии из отходов