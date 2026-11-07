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Starlink может увеличить пропускную способность сети в 100 раз за три года

Илон Маск связал рост возможностей спутникового интернета с запуском аппаратов нового поколения V3 и V4.

7 Ноября 2026, 10:30
АВТОР
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Pixabay.com 7 Ноября 2026, 10:30
7 Ноября 2026, 10:30
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Фото: Pixabay.com

Пропускная способность спутниковой сети Starlink в ближайшие два-три года может вырасти в 100 раз по сравнению с нынешним уровнем. Это станет возможным благодаря масштабному запуску спутников нового поколения.

Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в интервью предпринимателю Рону Бэрону.

По словам Маска, сейчас на орбите находятся около 11 тысяч спутников Starlink, большинство из которых относятся к версии V2. Компания уже приступила к запуску аппаратов V3, возможности которых более чем в 10 раз превышают характеристики предыдущего поколения.

При этом SpaceX планирует вывести на орбиту в 10 раз больше спутников V3. В результате совокупная пропускная способность сети, как ожидается, увеличится в 100 раз в течение ближайших двух-трёх лет.

Маск также рассказал о разработке следующего поколения спутников Starlink V4. По его словам, они будут в 10 раз мощнее аппаратов V3.

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