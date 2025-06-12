Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении казахстанского законодательства при предоставлении спутникового интернета, передает BAQ.KZ.

Документ открывает путь к официальным продажам пользовательских терминалов Starlink в Казахстане — запуск ожидается в третьем квартале 2025 года. Это позволит обеспечить высокоскоростным интернетом отдалённые и труднодоступные районы, включая сельские школы, медицинские учреждения и инфраструктурные объекты, где невозможно или нецелесообразно прокладывать оптоволокно.

По словам министра Жаслана Мадиева, теперь граждане смогут легально приобретать и использовать оборудование Starlink в соответствии с национальными требованиями в сфере связи и информационной безопасности.

Инициатива реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по сокращению цифрового неравенства и соответствует целям нацпроекта "Доступный интернет".