Starlink предоставит Венесуэле бесплатные услуги связи на месяц
Сегодня, 14:37
72Фото: Pixabay.com
Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно, передаёт BAQ.KZ.
Об этом компания сообщила в X.
"Starlink предоставит народу Венесуэлы бесплатный доступ к широкополосной связи по 3 февраля включительно", - говорится в публикации.
