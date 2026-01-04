Сегодня, 14:37

Сегодня, 14:37

Глобальная спутниковая система связи Starlink будет бесплатно обеспечивать Венесуэлу широкополосным доступом в интернет по 3 февраля включительно, передаёт BAQ.KZ.

Об этом компания сообщила в X.