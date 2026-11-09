«Starlink спасает жизни»: Илон Маск отреагировал на спасение пятерых человек в горах Казахстана

Заснеженные горы, сломанный внедорожник, вокруг ни одной вышки и до села 15 км. Позвать на помощь пятерым людям в Восточном Казахстане помог спутник, а их история дошла до самого Илона Маска.

«Starlink спасает жизни», – коротко написал Маск в соцсети X, сделав репост публикации пользователя DogeDesigner. Всего за сутки пост миллиардера посмотрели более 2,2 млн раз.

Как рассказывается в исходной публикации, внедорожник с пятью людьми застрял примерно в 15 км от села Кыстау-Курчум в Курчумском районе. Мобильной связи там не было, но через Starlink удалось дозвониться до спасателей. По этой же связи люди оставались на контакте с ними, пока их искали.

По данным автора поста, спасатели преодолели около 100 км по заснеженным горам на вездеходе и вернули всех пятерых в село. На опубликованном видео в ночной темноте мигают синие огни машины экстренной службы 112.

Спутник приходит туда, где не дотягиваются вышки, и в Казахстане таких мест немало. В сентябре Beeline Kazakhstan и Starlink Mobile запустили сервис Direct to Cell, который позволяет совместимым смартфонам отправлять сообщения через спутник там, где нет наземного покрытия.