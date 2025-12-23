В Астане столичный Департамент экономических расследований проводит серию информационно-разъяснительных мероприятий для школьников, студентов и представителей социально уязвимых категорий населения в рамках нарратива "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП.

Очередная лекция по финансовой и цифровой безопасности прошла в средней школе №115, сообщает официальный сайт акимата города.

Участниками встречи стали около 400 учащихся 10–11 классов. Основной целью мероприятия стало формирование у школьников понимания того, что финансовая грамотность и безопасность, как личная, так и государственная, являются основой финансового благополучия, а также ознакомление с ключевыми финансовыми рисками в условиях современной экономики.

Перед школьниками выступил старший оперуполномоченный Департамент экономических расследований по городу Астана Нургали Аязов. Он подробно рассказал о принципах цифровой безопасности, способах защиты от интернет-мошенничества, угрозах, связанных с дипфейками, мерах по защите персональных данных, а также о рисках вовлечения в деятельность так называемых дропперов.

В ходе лекции учащиеся активно задавали вопросы и получали разъяснения и практические рекомендации. Организаторы отмечают, что подобные встречи становятся важной площадкой для повышения уровня финансовой и цифровой грамотности и помогают формировать у молодежи осознание значимости экономической безопасности в повседневной жизни.