В Астане усилили работу по финансовой грамотности молодежи
Старшеклассникам в Астане рассказали о рисках дипфейков и дропперов.
В Астане столичный Департамент экономических расследований проводит серию информационно-разъяснительных мероприятий для школьников, студентов и представителей социально уязвимых категорий населения в рамках нарратива "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП.
Очередная лекция по финансовой и цифровой безопасности прошла в средней школе №115, сообщает официальный сайт акимата города.
Участниками встречи стали около 400 учащихся 10–11 классов. Основной целью мероприятия стало формирование у школьников понимания того, что финансовая грамотность и безопасность, как личная, так и государственная, являются основой финансового благополучия, а также ознакомление с ключевыми финансовыми рисками в условиях современной экономики.
Перед школьниками выступил старший оперуполномоченный Департамент экономических расследований по городу Астана Нургали Аязов. Он подробно рассказал о принципах цифровой безопасности, способах защиты от интернет-мошенничества, угрозах, связанных с дипфейками, мерах по защите персональных данных, а также о рисках вовлечения в деятельность так называемых дропперов.
В ходе лекции учащиеся активно задавали вопросы и получали разъяснения и практические рекомендации. Организаторы отмечают, что подобные встречи становятся важной площадкой для повышения уровня финансовой и цифровой грамотности и помогают формировать у молодежи осознание значимости экономической безопасности в повседневной жизни.
