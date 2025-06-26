В преддверии Дня работников средств массовой информации награждены победители традиционного медиа-конкурса, организованного партией "AMANAT", сообщает ИА El.kz.

В этом году мероприятие охватило такие важные темы, как реформы в стране, человек труда, молодежная политика, экология и региональное развитие.

По итогам конкурса старший корреспондент интернет-портала El.kz Акмарал Ағзамқызы стала победителем в номинации "Лучший материал о молодежи". От всей души поздравляем нашу коллегу Акмарал Ағзамқызы с победой!

В целом, премия "Amanat Media" была вручена в десяти номинациях. Своих победителей также нашли и специальные премии имени Шерхана Муртаза и Камала Смаилова "Отличник телевидения", "Алаш аманаты" и "За активную гражданскую позицию".

Победителям были вручены памятные подарки и денежные призы.

Ранее мы сообщали, что корреспондент BAQ.KZ стала лауреатом премии "Парламент сөзі".