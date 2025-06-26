Старший корреспондент портала El.kz победила в номинации "Лучший материал о молодежи"
Лучшие журналисты страны получили заслуженное признание в рамках традиционного конкурса "AMANAT Media".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии Дня работников средств массовой информации награждены победители традиционного медиа-конкурса, организованного партией "AMANAT", сообщает ИА El.kz.
В этом году мероприятие охватило такие важные темы, как реформы в стране, человек труда, молодежная политика, экология и региональное развитие.
По итогам конкурса старший корреспондент интернет-портала El.kz Акмарал Ағзамқызы стала победителем в номинации "Лучший материал о молодежи". От всей души поздравляем нашу коллегу Акмарал Ағзамқызы с победой!
В целом, премия "Amanat Media" была вручена в десяти номинациях. Своих победителей также нашли и специальные премии имени Шерхана Муртаза и Камала Смаилова "Отличник телевидения", "Алаш аманаты" и "За активную гражданскую позицию".
Победителям были вручены памятные подарки и денежные призы.
Ранее мы сообщали, что корреспондент BAQ.KZ стала лауреатом премии "Парламент сөзі".
Самое читаемое
- В Уральске охранники клуба избивали и держали в страхе посетителей
- 627 погибших: Иран объявил число жертв израильских атак
- Казахстанец сжёг BMW своей возлюбленной после ссоры
- Как полиция Казахстана разоблачала крупнейшие преступные схемы в 2025 году
- В Казахстане прошёл масштабный форум по цифровой безопасности