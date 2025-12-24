В 2029 году планируется замена спутника связи и вещания "KazSat-3", срок эксплуатации которого рассчитан до конца 2029 года. В связи с этим АО "Республиканский центр космической связи" (РЦКС) приступило к внутреннему отбору потенциального поставщика для реализации проекта "KazSat-3R", передаёт BAQ.KZ.

Цель проекта — развитие аэрокосмической отрасли и отрасли связи, повышение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, расширение широкополосного доступа к Интернету и обеспечение функционирования национальной космической системы связи "KazSat".

Для участия в отборе Аэрокосмическим комитетом МИИЦР РК были направлены приглашения более чем 40 компаниям — производителям космической техники, включая как мировые корпорации, так и стартапы. На конкурс откликнулись 14 компаний: 2 казахстанские и 12 иностранных.

15 декабря 2025 года РЦКС направил извещения для участия в процедуре внутреннего отбора. Срок подачи заявок и всех необходимых документов установлен до конца марта 2026 года.

Финансирование проекта будет осуществляться из двух источников: более 50% стоимости покроет РЦКС за счёт собственных средств, а оставшуюся часть — за счет средств Республиканского бюджета.

Проект "KazSat-3R" призван укрепить позиции Казахстана в аэрокосмической отрасли и обеспечить стабильное функционирование национальной спутниковой системы связи в будущем.