Стартовал республиканский XXII трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
В этом году к работе в трудовых отрядах "Жасыл ел" планируется привлечь более 34 тысяч молодых людей
В Алматинской области состоялось торжественное открытие XXII трудового сезона республиканских молодежных отрядов "Жасыл ел", передает BAQ.kz.
В мероприятии приняли участие активисты молодежных трудовых отрядов из всех регионов страны, представители государственных органов и молодежных организаций. В рамках открытия участники высадили более 100 деревьев и присоединились к экологической акции, направленной на формирование бережного отношения к окружающей среде.
В этом году к работе в трудовых отрядах "Жасыл ел" планируется привлечь более 34 тысяч молодых людей. Проект традиционно объединяет молодежь вокруг общественно полезного труда, экологических инициатив и развития гражданской ответственности.
Информацию по трудоустройству в молодежные трудовые отряды можно узнать в молодежных ресурсных центрах, расположенных в каждом регионе.
