В Туркестанской области начались съемки международного музыкального шоу Voice Beyond Horizon, исполнительным продюсером которого выступает Димаш Кудайберген, передает BAQ.KZ.

Участниками проекта стали исполнители из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Италии, Малайзии и Сербии. В Туркестан артисты прибыли поездом, после чего начали съемочный процесс на знаковых туристических и культурных объектах региона — в комплексе "Азрет-Султан", городище Отрар, туристическом комплексе "Karavansaray" и этноауле.

Оценивать конкурсантов будут приглашенные международные эксперты.

После Туркестанской области музыкальное шоу продолжит путешествие по другим регионам Казахстана — Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областям, а также городам Алматы и Астана. Финал проекта состоится в столице.

"Voice Beyond Horizon" реализуется Димашем Кудайбергеном в партнерстве с Hunan Broadcasting System, ежедневная аудитория которого превышает 210 миллионов зрителей.