Национальный банк Казахстана продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии "Сакский стиль". В обращение уже поступили купюры всех номиналов, за исключением 20 000 тенге — их выпуск запланирован на конец 2026 года, передает BAQ.KZ.

.

При этом в стране действует режим параллельного обращения старых и новых банкнот. Это позволяет гражданам без спешки расплачиваться ими и обменивать купюры, а банкам — адаптировать банкоматы и кассовое оборудование.

Так, период параллельного обращения для банкноты 5 000 тенге с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года позволил практически полностью заменить старый образец: в обороте осталось менее 1% таких купюр.

В 2026 году завершится срок параллельного обращения для двух номиналов:

– 10 000 тенге — с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026 года;

– 2 000 тенге — с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026 года.

В Нацбанке рассматривают возможность продления срока параллельного обращения для купюр в 10 000 тенге, поскольку они являются самыми распространёнными среди населения и бизнеса. Одновременное завершение сроков для 2 000 и 10 000 тенге может создать дополнительную нагрузку на банковскую систему.

Даже после окончания периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать старые банкноты на новые в течение трёх лет, а филиалы Национального банка — бессрочно.

В период параллельного обращения банкноты старого и нового образца остаются законным платёжным средством и обязательны к приёму на всей территории Казахстана.