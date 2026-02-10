Microsoft прекратила поддержку драйверов V3 и V4, из-за чего многие устройства перестали печатать, сообщает BAQ.kz.

Корпорация Microsoft завершила поддержку драйверов V3 и V4 для ряда моделей принтеров в Windows 11. Причина — повышение безопасности системы. Многие старые устройства, работающие на этих драйверах, теперь несовместимы с новой ОС.

Компания напомнила, что прекращение поддержки анонсировалось еще в сентябре 2023 года, и большинство клиентов уже используют новые драйверы или современные решения для печати. Тем, кого это затронуло, рекомендуется перейти на Windows 10, где поддержка V3 и V4 сохраняется.

Ранее эксперты PCWorld также советовали возвращение к Windows 10, отмечая риски конфиденциальности в Windows 11 из-за встроенных функций искусственного интеллекта.