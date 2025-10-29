21 случай заболевания сибирской язвой зарегистрировали в Казахстане с начала года. Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Вспышки фиксировали в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях и в Шымкенте. Как в республике борются с опасным заболеванием и почему ежегодно регистрируют новые факты, разбирался корреспондент Baq.kz.

По словам главного санитарного врача республики Сархат Бейсеновой, эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в Казахстане стабильная. Показатель по числу заболевших смертельно опасной инфекцией по сравнению с прошлым годом не изменился. Другими словами, рост не отмечается.

Тем не менее, в разных регионах республики ежегодно продолжают фиксировать вспышки среди скота и, соответственно, случаи заражения людей. К слову, споры возбудителя сибирской язвы могут храниться в почве на протяжении нескольких сотен лет.

Как правило, угрозу представляют старые захоронения. В зоне риска - находящиеся вблизи сёл. Нередко на таких землях жители, сами того не ведая, могут пасти скот. Весной и осенью осадки размывают землю. Через корни травы, которая прорастает на месте очага, может произойти заражение, считают эксперты.

Почти таким способом и произошло инфицирование этим летом в Атбасарском районе Акмолинской области. В регионе сибирской язвой заболели сразу 13 человек. Сельчане пасли скот на пастбище, где, как выяснилось позже, находится сибиреязвенное захоронение. Оно расположено в 7 километрах от ближайшего села. После инцидента место заражения не только обработали, но и тщательно огородили. А больных животных кремировали.

Стоит отметить, что в настоящее время захоронение животных, павших от сибирской язвы, запрещено. Утилизация проводится исключительно путём сжигания.

В целом, по информации министерства сельского хозяйства, за последние три года случаи заражения скота регистрировали в разных регионах республики. В течение этого времени дважды вспышки происходили в Акмолинской и Жамбылской областях. В остальных - по одному разу.

"За последние три года на территории Казахстана случаи сибирской язвы были зарегистрированы в следующих областях: Акмолинская (2023, 2025 гг.), Алматинская (2024 г.), Атырауская(2024 г.), Жамбылская (2023, 2024 гг.), Западно-Казахстанская (2024 г.), Карагандинская (2023 г.), Костанайская (2024 г.) и Туркестанская (2023 г.). В очагах вспышек введён карантин и проведены все необходимые ветеринарно-ликвидационные мероприятия", - сообщили в Минсельхозе.

Под такими мероприятиями подразумевают вынужденную вакцинацию животных, дезинфекцию и утилизацию зараженного скота. Его в обязательном порядке сжигают.

При этом данные о сибиреязвенных захоронениях не подлежат разглашению и относятся к документам с пометкой для служебного пользования. Это оговорено в приказе министра сельского хозяйства. Захоронения имеют особый статус, согласно которому ведется их учет и охрана. Скотомогильники с трупами животных, павших от опасной инфекции, должны быть по всему периметру огорожены изгородью высотой не менее 1,5 метров. Причем металлической или бетонной. Это необходимо для исключения доступа людей и животных. Такие места в обязательном порядке помечаются табличкой, на которой указывается наименование заболевания и дата его возникновения.

"Трупы животных, павших от сибирской язвы, а также продукцию и сырье животного происхождения сжигают в специальных установках. Зольный остаток помещают в ямы Беккари. Место вынужденного убоя, вскрытия трупа животного, павшего от сибирской язвы, тщательно обжигают, затем обливают 20 %-ным раствором хлорной извести, почву перекапывают на глубину 25 сантиметров и перемешивают с сухой хлорной известью из расчета одна часть извести на три части почвы, содержащей не менее 25 % активного хлора. После перемешивания с известью почву увлажняют водой", - пояснили в профильном ведомстве.

Если определить место захоронения невозможно по ветеринарно-санитарным карточкам, кадастровым сведениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям и комиссионным изысканиям на местности, оно считается неустановленным.

"Нет ориентиров, но сведения о падеже животных указаны в кадастровых сведениях, составляется акт о том, что в данном стационарно неблагополучном по сибирской язве пункте имеется эпизоотический очаг, но не обнаружен скотомогильник по захоронению трупов животных, павших от сибирской язвы. Территорию объектов отделяют от населенных пунктов санитарно-защитной зоной в соответствии с санитарными правилами.

Депутат Анас Баккожаев в мажилисе представляет партию "Ауыл". В прошлом он занимал пост в МСХ, был гендиректором научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии. Парламентарий предлагает провести полномасштабную инвентаризацию всех имеющихся в республике сибиреязвенных захоронений.

"Когда мы ищем редкоземельные металлы, когда мы говорим о новых возможностях роста, почему-то мы быстро все изучаем. У нас быстро появляются карты, мы оперативно двигаемся. А когда речь идет о ветеринарии, о животных, то такого интереса нет, с точки зрения экономической выгоды. В этом случае почему-то двигаются очень медленно. Поэтому надо провести полномасштабно акцию. Любой скотник знает, где какое захоронение есть. Нужно провести исследование, захоронение какого года? Насколько безопасно? Ограждение есть или нет? Кто контактировал? Контактировавших животных нужно диагностировать обязательно. И ветеринарную безопасность от начала до конца нужно выстроить. К сожалению, у нас это хромает", - считает мажилисмен.

В этом году в Казахстане проводят сельскохозяйственную перепись. После скандала с приписками, в стране решили посчитать реальное количество имеющегося в домохозяйствах поголовья. Анас Баккожаев предлагал включить в перечень опросника вопрос о местах захоронений сибирской язвы.

"Проблема в том, что в местах захоронений, которые мы знаем, обеспечена безопасность, есть ограждение и так далее. Но мы не знаем, где еще есть захоронения, где бродит скот? Посмотрите, забивают скот, шкуры, любой продукт начинают закапывать, где попало. А вдруг там сибирская язва, поэтому мы должны и это запрещать. Забивать скот, как попало. Ладно нет убойных пунктов в селе, но утилизировать должны правильно, в том числе все эти части. (…) Поэтому здесь нужно комплексно подходить", - считает мажилисмен.

По его словам, до конца года Минсельхоз может внести в парламент пакет поправок, касающихся ветеринарной отрасли. Со своей стороны депутат предлагает провести и тотальную идентификацию животных. Другими словами, чипирование домашнего скота.

"Пора уже от бирок отходить. Электронные чипы есть. Сегодня любой электронный чип можно под кожу вставить, и будет один номер. А сейчас бирка упала, вы не знаете, что за скот. Больной скот можно легко продать на рынке. Кто это контролирует? Ветеринарная экспертиза на базаре увидит и может 100% сказать, да, этот скот, этого номера нет. Сегодня, к сожалению, электронные чипы нужно от начала до конца вводить полномасштабно. А мы до сих пор на бирках", - отметил представитель депутатского корпуса.

Его коллега сенатор Арман Утегулов говорит, что в стране до сих пор есть неустановленные места сибиреязвенных захоронений. Этот вопрос, по его мнению, сложный и требует тщательного изучения.

"Мы до сих пор на 100% не знаем, в каких годах были вспышки и в каких районах. Мы, конечно, блокируем, фиксируем, вносим и помечаем на карте. К примеру, в радиусе 1000 метров от сибиреязвенных захоронений нельзя заниматься сельским хозяйством и не должно быть строений. Но не зная того, что раньше было, построено действительно немало домов. Это уже биологически опасно, поэтому надо будет исследовать, для этого деньги закладывать. До сих пор мы не знаем в 1930-1940 годах, какие вспышки были", - говорит депутат.

К слову, во время последней вспышки сибирской язвы в Атбасарском районе Акмолинской области главный санврач региона указывал на нехватку вакцин. При этом тогда заразился и привитый скот, что может свидетельствовать о некачественных препаратах. Об этом прямо говорили и сами ветеринары.

Арман Утегулов считает, что некоторые сибиреязвенные вакцины не соответствуют стандартам.

"Есть случаи, когда несвоевременно доставляются вакцины, есть нарушения при транспортировке и хранении. Также из-за безответственности наших некоторых ветеринаров. Есть недобросовестные специалисты на местах, которые не вакцинируют скот, но акт составляют. Если все это соблюдать, не будет ничего такого. А производят вакцину наши отечественные биофабрики", - пояснил парламентарий.

Многих казахстанцев волновал вопрос регулирования численности сайгаков. Свободолюбивые степные антилопы мигрируют по территории республики. Животные также могут быть переносчиками опасных болезней. По словам сенатора, ситуацию с распространением должны контролировать сообща представители местных исполнительных органов и министерств.

"Опять-таки институт зоологии есть. Должны бюджетные деньги для мониторинга фауны и дикой природы закладывать. Если мы будем регулярно контролировать, мы сможем выявлять их своевременно. (…) Места захоронений заносятся на карту по годам, по номерам. Ученые могут прогнозировать, когда и где будут вспышки", - резюмировал Арман Утегулов.

По информации МСХ, в перечень особо опасных болезней животных, представляющих высокий риск распространения на территории нашей республики, включено 68 видов. По большей части из них Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию. А по остальным, это около четверти заболеваний, проводят специальные ветеринарно-профилактические мероприятия. Речь идет о вакцинации и диагностики. Ежегодно на закупку ветеринарных препаратов из бюджета тратят от 12 до 20 миллиардов тенге.

Прививают против особо опасных болезней животных и птиц ветеринары местных исполнительных органов. Для этого утверждается план ветеринарно-профилактических мероприятий. Всю информацию вносят в базу данных идентификации сельхозживотных в соответствии с установленными правилами.

Прививают скот не только от сибирской язвы, но и от бешенства, ящура, туберкулеза, проводят исследования на бруцеллез, рассказывает врач-эпизоотолог из Аршалы Елена Котелевец-Бутакова. В этом году в районе провели вакцинацию в полном объеме.

"Эпизоотическая ситуация в районе всегда под контролем, все благополучно, все спокойно, ветеринарно-профилактические мероприятия проводятся вовремя. Вакцинация, диагностические исследования, взятие крови на бруцеллез, все спокойно, все тихо, соблюдаем кратность вакцинации. Касательно ответственности владельцев, всякие люди бывают, но большинство за то, чтобы их животные всегда были здоровы, поэтому всегда идут врачам на встречу, то есть бирку ставят животным, чтобы был полный учет, чтобы охват вакцинацией был полностью у нас. Помогают ветеринарным врачам в любое время. Где осуществляется завоз, вывоз, тоже работают с врачами, мы на постоянной основе ведем разъяснительную работу посредством WhatsApp, через социальные сети. Работаем, оповещаем о предстоящих профилактических мероприятиях, поэтому слаженная работа с населением, с врачами, дает положительные результаты", - поделилась врач-эпизоотолог.

По данным Минсельхоза, штатная численность районных ветеринарных станций составляет 2 669 человек. На местах работают 986 ветеринарных специалистов. Около полутора тысяч - это вспомогательные службы, в числе которых сторож, водитель, юрист и другие.

"Штатная численность ВП составляет 10 430 единиц. 9 453 ветеринарные специалисты и штат вспомогательной службы - 644 человек. (…) На 2025 год по сравнению с 2024 годом заработная плата ветеринарных специалистов в среднем по республике повышена на 10,1%. В настоящее время среднемесячная заработная плата ветеринарных врачей государственных ветеринарных организаций (райветстанция) и ветеринарных пунктов в зависимости от регионов составляет от 219 тысячи тенге (Карагандинская область) до 437 тысяч (область Ұлытау). Кроме того, с 2023 года ветеринарным специалистам за работу с патогенными биологическими агентами I и II патогенных групп выплачивается надбавка 35% и 50%, а также оздоровительное пособие в размере не менее двух должностных окладов", - рассказали в министерстве сельского хозяйства.

На доплату ветеринарам с прошлого года начали выделять по 10 миллиардов тенге.

В начале этого года в Казахстане внесли изменения и дополнения в ряд подзаконных нормативных актов. Поправки должны помочь повысить эффективность ветеринарного контроля и обеспечить прозрачность процессов. В частности, скорректирован порядок карантинирования животных, введены QR-коды на ветеринарных документах и актах экспертизы, а также расширено использование информационных систем.

На приграничной территории с Кыргызстаном, а именно в Алматинской и Жамбылской областях, начнут функционировать дополнительно три ветеринарно-контрольных пункта. Кроме того, утверждены натуральные нормы для государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, республиканского противоэпизоотического отряда и ветеринарных лабораторий, а также порядок отбора проб на ВКП в соответствии с положением о едином порядке проведения совместных проверок ЕАЭС. Также предусмотрено внесение данных об идентификации молодняка в базу ИСЖ с привязкой к индивидуальным номерам матери.

Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, случаи сибирской язвы в Казахстане напоминают об отсутствии должного контроля за захоронениями и необходимости постоянного надзора. Старые скотомогильники, человеческий фактор и нехватка инфраструктуры остаются слабыми звеньями. Усиление ветеринарного контроля, цифровизация учета животных и прозрачность всех процессов способны не только снизить риски заражения, но и укрепить доверие к системе ветеринарной безопасности страны.