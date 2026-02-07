После победы казахстанского фехтовальщика Руслана Курбанова на этапе Кубка мира произошёл неприятный инцидент. Во время церемонии награждения в немецком городе Хайденхайм организаторы по ошибке включили старый гимн Казахстана. Однако члены национальной сборной исполнили действующий гимн вживую, чем удивили присутствующих, передаёт BAQ.KZ.

Сам победитель также прокомментировал произошедшее и выразил благодарность за поддержку.

"Когда я поднялся на пьедестал, включили старый гимн. Мы сразу сказали, что это неправильно. В тот момент мои товарищи по команде начали исполнять государственный гимн вживую, и я к ним присоединился. Те чувства, которые я испытал, невозможно передать словами. Меня переполняла гордость, по телу пробежали мурашки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку!" — сказал Курбанов.

Отметим, что лидер национальной сборной, бронзовый призёр чемпионата мира Руслан Курбанов стал лучшим в личном зачёте. В финале он одержал победу над серебряным призёром чемпионата мира Давиде ди Вероли (Италия) со счётом 15:14.