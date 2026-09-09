Статистика Казахстана получила высокую оценку экспертов ОЭСР

Казахстан достиг высокого уровня соответствия международным стандартам ОЭСР в области официальной статистики. Такой вывод содержится в итоговом отчете Организации по результатам углубленного Обзора национальной статистической системы Казахстана.

Согласно оценке экспертов ОЭСР, по большинству рассмотренных направлений официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовым политикам и практикам Организации.

Оценка проводилась по ключевым параметрам качества официальной статистики, включая точность и достоверность, согласованность, соответствие международным стандартам, охват и актуальность, своевременность, доступность и интерпретируемость данных.

«По большинству рассматриваемых предметных областей официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовой политике и практике ОЭСР», – отмечается в итоговом отчете.

Что отметила ОЭСР

Эксперты Организации особо отметили масштабную модернизацию национальной статистической системы Казахстана и внедрение современных подходов к формированию официальной статистики.

В числе ключевых достижений страны выделены:

развитие цифровых статистических регистров и их интеграция с данными государственных органов;

активное внедрение административных данных и повышение их качества;

цифровизация процессов сбора и обработки статистической информации;

применение альтернативных источников данных, включая фискальные чеки и данные мобильного позиционирования;

снижение нагрузки на респондентов за счет перехода от традиционных обследований к использованию данных из цифровых источников;

последовательный переход к регистровой модели переписей населения;

высокий уровень соответствия международным статистическим классификациям, концепциям и методологиям.

По оценке ОЭСР, проводимая Казахстаном трансформация соответствует современным международным тенденциям развития официальной статистики.

Как меняется система статистики

Одним из результатов реформ становится переход от модели, основанной преимущественно на традиционных обследованиях, к статистике нового поколения.

Она формируется на основе интеграции административных, транзакционных и других альтернативных данных.

Создание цифровых статистических регистров, расширение использования новых источников информации и цифровизация статистических процессов позволяют повышать оперативность и качество данных, а также снижать нагрузку на бизнес и граждан.

Отдельное значение приобретает развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации. Они создают дополнительные возможности для обработки больших массивов данных, выявления аномалий, классификации, прогнозирования и повышения эффективности статистического производства.

Как проходил обзор

Углубленный обзор проводился в 2023–2025 годах по инициативе Бюро национальной статистики АСПиР РК.

В рамках работы эксперты ОЭСР совершили три очных визита в Казахстан. Они изучили правовые, институциональные, методологические и технологические основы формирования официальной статистики.

Обзор охватил практически весь спектр национальной статистики — от национальных счетов, статистики цен и рынка труда до статистики предприятий, внешней торговли, распределения доходов, благосостояния и эколого-экономического учета.

Какие рекомендации дала ОЭСР

Наряду с высокой оценкой достигнутого прогресса эксперты ОЭСР обозначили направления дальнейшего совершенствования национальной статистической системы.

В частности, рекомендовано продолжить развитие:

статистики задолженности государственного сектора;

структурной статистики и демографической статистики предприятий;

эколого-экономического учета;

статистики торговли с разбивкой по характеристикам предприятий.

При этом ОЭСР отмечает, что по ряду этих направлений Казахстан уже ведет соответствующую работу, в том числе по усилению охвата и интерпретируемости данных, описанию метаданных и более глубокой детализации.

Рекомендации ОЭСР будут использованы в дальнейшем развитии национальной статистической системы.

Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР

Важным этапом для соответствия Бюро национальной статистики международным стандартам стало присоединение Казахстана в 2025 году к Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике.

Казахстан стал первой страной СНГ, присоединившейся к данному документу, который устанавливает международные ориентиры в области качества, надежности, объективности и прозрачности официальной статистики.

Высокая оценка ОЭСР подтверждает результаты проводимой работы по цифровой трансформации статистики, расширению источников данных и повышению качества официальной статистической информации.