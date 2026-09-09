Статистика Казахстана получила высокую оценку экспертов ОЭСР
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан достиг высокого уровня соответствия международным стандартам ОЭСР в области официальной статистики. Такой вывод содержится в итоговом отчете Организации по результатам углубленного Обзора национальной статистической системы Казахстана.
Согласно оценке экспертов ОЭСР, по большинству рассмотренных направлений официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовым политикам и практикам Организации.
Оценка проводилась по ключевым параметрам качества официальной статистики, включая точность и достоверность, согласованность, соответствие международным стандартам, охват и актуальность, своевременность, доступность и интерпретируемость данных.
«По большинству рассматриваемых предметных областей официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовой политике и практике ОЭСР», – отмечается в итоговом отчете.
Что отметила ОЭСР
Эксперты Организации особо отметили масштабную модернизацию национальной статистической системы Казахстана и внедрение современных подходов к формированию официальной статистики.
В числе ключевых достижений страны выделены:
- развитие цифровых статистических регистров и их интеграция с данными государственных органов;
- активное внедрение административных данных и повышение их качества;
- цифровизация процессов сбора и обработки статистической информации;
- применение альтернативных источников данных, включая фискальные чеки и данные мобильного позиционирования;
- снижение нагрузки на респондентов за счет перехода от традиционных обследований к использованию данных из цифровых источников;
- последовательный переход к регистровой модели переписей населения;
- высокий уровень соответствия международным статистическим классификациям, концепциям и методологиям.
По оценке ОЭСР, проводимая Казахстаном трансформация соответствует современным международным тенденциям развития официальной статистики.
Как меняется система статистики
Одним из результатов реформ становится переход от модели, основанной преимущественно на традиционных обследованиях, к статистике нового поколения.
Она формируется на основе интеграции административных, транзакционных и других альтернативных данных.
Создание цифровых статистических регистров, расширение использования новых источников информации и цифровизация статистических процессов позволяют повышать оперативность и качество данных, а также снижать нагрузку на бизнес и граждан.
Отдельное значение приобретает развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации. Они создают дополнительные возможности для обработки больших массивов данных, выявления аномалий, классификации, прогнозирования и повышения эффективности статистического производства.
Как проходил обзор
Углубленный обзор проводился в 2023–2025 годах по инициативе Бюро национальной статистики АСПиР РК.
В рамках работы эксперты ОЭСР совершили три очных визита в Казахстан. Они изучили правовые, институциональные, методологические и технологические основы формирования официальной статистики.
Обзор охватил практически весь спектр национальной статистики — от национальных счетов, статистики цен и рынка труда до статистики предприятий, внешней торговли, распределения доходов, благосостояния и эколого-экономического учета.
Какие рекомендации дала ОЭСР
Наряду с высокой оценкой достигнутого прогресса эксперты ОЭСР обозначили направления дальнейшего совершенствования национальной статистической системы.
В частности, рекомендовано продолжить развитие:
- статистики задолженности государственного сектора;
- структурной статистики и демографической статистики предприятий;
- эколого-экономического учета;
- статистики торговли с разбивкой по характеристикам предприятий.
При этом ОЭСР отмечает, что по ряду этих направлений Казахстан уже ведет соответствующую работу, в том числе по усилению охвата и интерпретируемости данных, описанию метаданных и более глубокой детализации.
Рекомендации ОЭСР будут использованы в дальнейшем развитии национальной статистической системы.
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР
Важным этапом для соответствия Бюро национальной статистики международным стандартам стало присоединение Казахстана в 2025 году к Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике.
Казахстан стал первой страной СНГ, присоединившейся к данному документу, который устанавливает международные ориентиры в области качества, надежности, объективности и прозрачности официальной статистики.
Высокая оценка ОЭСР подтверждает результаты проводимой работы по цифровой трансформации статистики, расширению источников данных и повышению качества официальной статистической информации.
Самое читаемое
- Поддельная справка спасла от ареста: в Павлодарской области наказали чиновников
- В Алматы разыскивают двух сбежавших из психбольницы пациентов
- Врача незаконно уволили из-за видео в соцсети в Казахстане
- Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования
- Классы НИШ, РФМШ и БИЛ будут открывать в обычных школах