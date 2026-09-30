Статус врачей предложили закрепить отдельным законом

Депутат Курултая Дана Медеуова выступила с инициативой разработки закона «О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников». Депутатский запрос адресован премьер-министру Олжасу Бектенову и Министерству здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, пандемия показала, что устойчивость системы здравоохранения зависит не только от оборудования и лекарств, но прежде всего от медицинских кадров. Поэтому повышение статуса врачей напрямую связано с биологической и национальной безопасностью страны.

«На подготовку квалифицированного врача требуется не менее десяти лет. А слабая система может потерять профессионального специалиста за один день», - отметила Медеуова.

В запросе депутат обозначила четыре направления работы: гибкую систему оплаты труда с учётом квалификации, законодательную защиту наименования «врач», объективную оценку кадрового дефицита и расширение возможностей для самостоятельных действий медиков при угрозах национальной безопасности.

Медеуова также предложила освободить врачей от бюрократических обязанностей, не связанных с их профессиональной деятельностью.

«Врач должен лечить пациента, а не заполнять бесконечные отчётные документы», - подчеркнула она.

По мнению депутата, важно не только привлекать новых специалистов, но и удерживать тех, кто уже работает в системе. Для этого необходимо достойно оценивать их труд и создавать условия, при которых низкая зарплата не становится причиной ухода из профессии.

Отдельно Медеуова указала на необходимость чётко определить полномочия врачей при угрозах национальной безопасности и обеспечить правовую защиту их профессиональных решений.

Депутатский запрос подготовлен от имени группы депутатов фракции партии «Әділет».