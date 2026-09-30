Статус врачей предложили закрепить отдельным законом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Курултая Дана Медеуова выступила с инициативой разработки закона «О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников». Депутатский запрос адресован премьер-министру Олжасу Бектенову и Министерству здравоохранения, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, пандемия показала, что устойчивость системы здравоохранения зависит не только от оборудования и лекарств, но прежде всего от медицинских кадров. Поэтому повышение статуса врачей напрямую связано с биологической и национальной безопасностью страны.
«На подготовку квалифицированного врача требуется не менее десяти лет. А слабая система может потерять профессионального специалиста за один день», - отметила Медеуова.
В запросе депутат обозначила четыре направления работы: гибкую систему оплаты труда с учётом квалификации, законодательную защиту наименования «врач», объективную оценку кадрового дефицита и расширение возможностей для самостоятельных действий медиков при угрозах национальной безопасности.
Медеуова также предложила освободить врачей от бюрократических обязанностей, не связанных с их профессиональной деятельностью.
«Врач должен лечить пациента, а не заполнять бесконечные отчётные документы», - подчеркнула она.
По мнению депутата, важно не только привлекать новых специалистов, но и удерживать тех, кто уже работает в системе. Для этого необходимо достойно оценивать их труд и создавать условия, при которых низкая зарплата не становится причиной ухода из профессии.
Отдельно Медеуова указала на необходимость чётко определить полномочия врачей при угрозах национальной безопасности и обеспечить правовую защиту их профессиональных решений.
Депутатский запрос подготовлен от имени группы депутатов фракции партии «Әділет».
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу