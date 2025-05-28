Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Полю Кагаме за официальный визит в нашу страну, отметив, что состоявшиеся переговоры имеют большое значение для наших стран. По его словам, международное влияние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона, передаёт BAQ.KZ.

"Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимодействия. Сегодняшняя встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент с удовлетворением отметил, что в апреле текущего года Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также достигли договоренности о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.

"В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Нами достигнута договоренность о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность", – подчеркнул Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора "зеленой" энергетики и эффективном использовании природных ресурсов

В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.

"Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы договорились и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды. Руанда имеет большой опыт в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений", – сказал Глава государства.

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.

Высоко оценив многолетний опыт и авторитет Президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.

"Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров – яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности", – подытожил Глава государства.

Поль Кагаме высоко оценил итоги сегодняшних казахско-руандийских переговоров.