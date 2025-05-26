В Астане дан старт месячнику по борьбе с наркотиками. Его открытие провели на набережной реки Есиль, приурочив к Международному дню борьбы с наркоманией, передаёт BAQ.KZ.

Месячник проводится в рамках масштабной акции "Астана — город без наркотиков".

Цель - сформировать у молодежи неприятие наркотиков, пропаганда здорового образа жизни и вовлечение общества в противодействие наркомании.

Организатором выступило Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны.

В мероприятии приняли участие известные блогеры, спортсмены, в том числе Василий Тахтай, Мерей Акшалов и Айдос Кожахметов. Участники обратились к молодежи с мотивационными речами, провели фото- и автографсессии. Также прошла праздничная раздача кофе и призов от организаторов и партнеров.

"Я как школьник понимаю, что такие акции сильно влияют на молодежь, особенно на тех, кто еще не осознает всю серьезность проблемы. Призы и подарки создают дополнительную мотивацию для участия", — отметил лидер молодежного движения "Амбассадоры Земли" Темірлан Үкібаев.

Спортивный блогер и тренер Василий Тахтай подчеркнул, что подобные мероприятия особенно важны в канун летних каникул.

"Сегодня праздник, выпускной школьников, молодежь гуляет, отдыхает. И как раз в этот день мы хотим показать, что спорт — это лучший стиль жизни. Для этого проведем челленджи, игры, чтобы увлечь ребят и направить их в сторону здорового образа жизни", - рассказал он.

Сотрудники полиции приняли участие в мероприятии в необычной обстановке.