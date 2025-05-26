Ставка на молодежь и спорт: Астана запускает месячник борьбы с наркотиками
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В Астане дан старт месячнику по борьбе с наркотиками. Его открытие провели на набережной реки Есиль, приурочив к Международному дню борьбы с наркоманией, передаёт BAQ.KZ.
Месячник проводится в рамках масштабной акции "Астана — город без наркотиков".
Цель - сформировать у молодежи неприятие наркотиков, пропаганда здорового образа жизни и вовлечение общества в противодействие наркомании.
Организатором выступило Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны.
В мероприятии приняли участие известные блогеры, спортсмены, в том числе Василий Тахтай, Мерей Акшалов и Айдос Кожахметов. Участники обратились к молодежи с мотивационными речами, провели фото- и автографсессии. Также прошла праздничная раздача кофе и призов от организаторов и партнеров.
"Я как школьник понимаю, что такие акции сильно влияют на молодежь, особенно на тех, кто еще не осознает всю серьезность проблемы. Призы и подарки создают дополнительную мотивацию для участия", — отметил лидер молодежного движения "Амбассадоры Земли" Темірлан Үкібаев.
Спортивный блогер и тренер Василий Тахтай подчеркнул, что подобные мероприятия особенно важны в канун летних каникул.
"Сегодня праздник, выпускной школьников, молодежь гуляет, отдыхает. И как раз в этот день мы хотим показать, что спорт — это лучший стиль жизни. Для этого проведем челленджи, игры, чтобы увлечь ребят и направить их в сторону здорового образа жизни", - рассказал он.
Сотрудники полиции приняли участие в мероприятии в необычной обстановке.
"В течение учебного года мы проводим лекции и занятия в школах, но сегодня мы хотим поговорить с молодежью на простом языке — через спорт и живое общение. Возможно, кто-то захочет поделиться своими проблемами — и мы обязательно поможем", — добавила старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Алия Кибатқызы.