Ставка на заводы: доля промышленности в ВВП Казахстана достигла 27%

Касым-Жомарт Токаев заявил, что промышленный сектор остается одной из ключевых опор национальной экономики, обеспечивая устойчивый рост и диверсификацию. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе, глава государства сообщил, что по итогам прошлого года доля обрабатывающей промышленности и производства в валовом внутреннем продукте страны достигла почти 27%. По словам президента, за этот период в Казахстане было запущено более 190 новых производственных линий.

Он отметил активное участие европейских компаний в развитии отечественной промышленности и реализации совместных проектов. Токаев подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом претерпевает качественные изменения. Если раньше взаимодействие в значительной степени строилось вокруг торговли сырьем, то сегодня акцент смещается на локализацию производств, создание совместных предприятий и интеграцию в производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью.

Глава государства отметил, что такие проекты демонстрируют значительный потенциал промышленной кооперации между Казахстаном и странами ЕС. Отдельно президент поблагодарил европейские финансовые институты за поддержку инвестиционных и производственных инициатив. В частности, он отметил вклад Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в модернизацию экономики и развитие промышленного потенциала Казахстана.