С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане повысится до 16%, однако это не окажет существенного влияния на рынок недвижимости и условия ипотечного кредитования. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, новое правило будет распространяться только на новостройки, строительство которых начнётся с 2026 года. Объекты, возведение которых началось в 2024–2025 годах, освобождены от уплаты НДС.

"НДС будет взиматься только с тех домов, строительство которых начнётся с 2026 года. Сама налоговая ставка не влияет на цену жилья — она определяется рынком. Если в Астане высокий спрос, стоимость автоматически растёт, независимо от того, есть налог или нет. Здесь должна работать конкуренция", — пояснил Биржанов.

Он подчеркнул, что рост стоимости жилья напрямую зависит от рыночных факторов, а ставка НДС в ближайшие полтора года не станет причиной подорожания недвижимости.

"Цены на жильё определяются рынком. Сама по себе ставка НДС в ближайший год-полтора не станет причиной роста стоимости недвижимости. Мы предусмотрели переходный период, чтобы избежать резких колебаний", — отметил вице-министр.

Биржанов добавил, что фактическое влияние НДС на рынок недвижимости проявится только через несколько лет, так как строительство — длительный процесс.

"Строительство — это не одномоментный процесс: нужно начать работы, заложить фундамент, возвести коробку, и это занимает не менее года. Поэтому фактическое влияние НДС на цены квартир появится только в 2027–2028 годах", — уточнил он.

Отвечая на вопрос о возможном росте ипотечных ставок до 30%, глава Минфина заверил, что государство предпринимает меры для их сдерживания, а резких колебаний ожидать не стоит.