Более 23 млн тенге перечислил на игровой счет один из сотрудников местного исполнительного органа Жуалынского района Жамбылской области. Проверка прокуратуры выявила систематическое участие чиновников в азартных играх. В итоге четверо госслужащих лишились должностей.

Как установила прокуратура Жуалынского района, должностные лица регулярно делали денежные ставки через мобильное приложение букмекерской конторы, несмотря на действующий законодательный запрет.

Напомним, с 9 сентября 2024 года государственным служащим Казахстана запрещено участвовать в азартных играх и пари. Нарушение этого ограничения является основанием для увольнения с государственной службы.

По итогам прокурорского надзора дисциплинарная комиссия приняла решение уволить четырех сотрудников по отрицательным мотивам.

В прокуратуре отметили, что участие чиновников в азартных играх не только создает риск игровой зависимости, но и подрывает доверие общества к государственным институтам.

Работа по выявлению подобных нарушений и профилактике лудомании продолжается.