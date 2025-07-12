Ставки в букмекерских конторах: в ЗКО уволены чиновники
С сентября прошлого года участие чиновников в ставках через букмекерские конторы официально приравнено к нарушению закона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 должностных лица в Западно-Казахстанской области привлечены к дисциплинарной ответственности за ставки через букмекерские конторы, передает BAQ.KZ.
Прокуратура города Уральска провела проверку соблюдения антикоррупционных норм, установленных после обращения Президента на Национальном курултае в марте 2024 года.
Мониторинг показал, что сотрудники акимата Уральска, управления государственных доходов и полиции продолжали делать ставки, несмотря на запрет. Некоторые использовали онлайн-платформы, в частности сервисы известных букмекеров.
Один из сотрудников акимата с июня 2021 года по январь 2025 года пополнил счет на сумму свыше 34 млн тенге, из которых почти 2 млн тенге - после вступления в силу запрета. Более 970 тысяч тенге он проиграл. В итоге чиновник был уволен.
По итогам проверки прокуратура внесла представления в адрес акимата, управления госдоходов и департамента полиции. 24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 16 из них освобождены от должностей.
Прокуратура города Уральска отметила, что продолжит системный надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, включая контроль за исполнением антикоррупционных ограничений.
Самое читаемое
- "Так страна её ценит?": легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником
- "Затяните пояса": инфляция душит страну, а продовольственный кризис выходит из-под контроля
- Лобовое столкновение на трассе Караганда — Астана: два человека погибли, ещё двое в больнице
- Пропавшего в горах Алматы студента нашли мёртвым
- Выделили землю под туалет — построили ТРЦ: в центре Шымкента снесли трёхэтажное здание