В Костанайской области спасатели и местные власти борются со степным возгоранием, вспыхнувшим между сёлами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района, передает BAQ.KZ. Очаг был зафиксирован космическим мониторингом и оперативно взят под контроль штаба Командного центра МЧС РК.

Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, из-за которого огонь быстро распространяется по сухой траве. Чтобы остановить пламя, пожарные подразделения совместно с сотрудниками местных исполнительных органов проводят опашку территории вокруг кромки возгорания. К тушению привлечены силы ДЧС региона, представители акиматов и лесного хозяйства. Для контроля обстановки используется беспилотный летательный аппарат.

Площадь пожара уточняется. В МЧС отмечают, что работы по ликвидации продолжаются, а ситуация остаётся под постоянным наблюдением.