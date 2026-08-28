Степной пожар на 2980 гектарах ликвидировали в Акмолинской области
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В Акмолинской области потушили степной пожар площадью около 2980 гектаров. На борьбу с огнем ушло 18 часов, передает BAQ.KZ.
Загорелись сухая трава и лесные околки в Торгайском сельском округе Ерейментауского района. Огонь прошел по траве почти три тысячи гектаров, лесных околков сгорело 20 гектаров.
Силы стянули с первых часов. В тушении участвовали около 250 человек и 40 единиц техники. Работали подразделения МЧС, добровольцы «Ауыл құтқарушылары», военнослужащие воинской части 55209, лесники, представители местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и национального природного парка.
С воздуха помогали два вертолета «Казавиаспас». Один из них сбросил на очаги 12 тонн воды.
Именно авиация переломила ход тушения. Сбросы разбили сплошную линию огня на отдельные участки и сбили скорость распространения, после чего наземные расчеты добились перелома уже ночью.
До населенных пунктов огонь не дошел. Причина пожара устанавливается.
В МЧС просят не выжигать сухую растительность и соблюдать осторожность в природных зонах.
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